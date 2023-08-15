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В ОПИ поддержали идею ограничить работу изучающих рынок РФ иностранцев

Глава ОПИ Павлов позитивно оценил ограничение работы изучающих рынок иностранцев
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) позитивно оценивают предложение ограничивать деятельность иностранных компании в исследовании рынка РФ. Об этом сообщил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

«Иностранные консалтинговые и исследовательские компании, наряду с зарубежными бизнес-ассоциациями, являются неотъемлемой частью инструментов влияния на проводимую нашим государством политику. Причем в современных условиях это преимущественно недружественное и деструктивное влияние», — сказал он.

Как объяснил Павлов, важен не только факт сбора данных, часть которых может быть опубликована в открытом доступе, но и их последующая интерпретация, а также продвижение в интересах западного заказчика.

«Понимание этого факта дает ответ на вопрос, почему после бегства из страны иностранного бизнеса, вся «большая четверка» зарубежных консалтинговых компаний (Deloitte, PwC, Ernst & Young и KPMG) продолжила работу, сменив вывески», — отметил он.

При этом, по его словам, взаимодействие с органами госвласти, заказные исследования, манипуляции общественным и регуляторным мнением наносят вред государственным и общественным интересам, а также замедляет преобразования в экономике и причиняет ущерб потребителям.

«Именно поэтому мы позитивно оцениваем предложение вносить такие структуры в реестр иноагентов или иным образом ограничивать их деятельность. При этом мы убеждены, что сотрудники таких компаний смогут легко реализовать себя у российских работодателей», — заключил Павлов.

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31 июля в Госдуму был внесен законопроект, призванный ограничить компаниям с иностранным владением возможность исследовать рынок РФ. Предлагается установить, что организатором исследований рынка потребления должно являться российское юрлицо, оказывающее услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ. Предусматривается, что не менее 80% уставного капитала в такой организации должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

Председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в ходе пресс-конференции 15 августа заявил, что следует расширить заявленные в этом законопроекте нормы, требования и возможные санкции. Он считает, что зарубежные компании нужно будет обязать в точности исполнять требования российского законодательства.

«По западным компаниям, которые получили российский номинал, надо будет вносить их в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, а те, номиналы на которых будут пытаться перерегистрировать свою деятельность западные компании, вносить в реестр иностранных агентов, в случае если это будет подтверждено проверяющими их деятельность компетентными органами. В данном случае это могут быть ФАС и РКН», — подчеркнул Кирьянов.

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