Таможенный спор: иностранным онлайн-продавцам в России засветил НДС

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждают введение НДС на трансграничную торговлю. Это коснется маркетплейсов, которые уплатят в бюджет 20% за товары иностранных продавцов. В частности, торговцев электроникой из Китая. Проект поправок уже готов, заявили «Известиям» в Минпромторге. Сейчас зарубежные торговцы не платят налог и их товары дешевле, говорится в письме Wildberries в Минэкономразвития. Компания просит не устанавливать новый сбор. Общественники поддерживают введение НДС: такой шаг выравняет иностранных продавцов с отечественными производителями .

Сбор для чужих

В Евразийской экономической комиссии рассматривают вопрос о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС . Поправки предполагают, что на трансграничную электронную торговлю введут налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% . С этой инициативой выступила белорусская сторона, ее поддержал Казахстан — с 2022 года эти страны установили такой сбор на товары электронной торговли, поступающие из-за рубежа. Об этом «Известиям» рассказала одна из онлайн-компаний на отечественном рынке.

В Минпромторге уточнили, что проект поправок с такими изменениями уже готов . «Известия» направили запрос в ЕЭК.

На практике у маркетплейсов появится новая обязанность — исчислять, удерживать и перечислять НДС в бюджет по операциям продавцов из третьих стран (вне ЕАЭС), говорится в письме Wildberries в Минэкономразвития (ведомство представляет интересы России в ЕЭК). «Известия» ознакомились с документом.

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Например, норма коснется продавцов из Китая, которые сейчас поставляют в РФ технику или электронику. В Wildberries предполагают, что «эта инициатива может негативно отразиться на взаимной торговле между странами» .

Отсутствие НДС на иностранные товары, которые ввозят в РФ для личных нужд граждан, стимулируют спрос: для россиян продукция дешевле на 20% . Также трансграничная торговля противодействует санкционному давлению, насыщая рынок товарами потребительского спроса . При взимании НДС товар подорожает, и люди будут вынуждены покупать его с наценкой в 20% либо отказаться от него . Поэтому Wildberries просит Минэкономразвития не допустить введения такой нормы . В компании не уточнили, какая доля продавцов приходится на зарубежных.

В пресс-службе Wildberries «Известиям» отметили, что на маркетплейсе нет торговцев, которые не уплачивают налоги .

— Большая часть продавцов нашей онлайн-платформы — представители российского бизнеса, они оплачивают налоги в бюджет РФ, а предприниматели из стран ЕАЭС — в бюджеты своих стран , — пояснили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития, там издание перенаправили в Минфин. В этом ведомстве на вопросы не ответили.

По прогнозам Ozon, инициатива сократит рынок трансграничной торговли в несколько раз. В первую очередь это скажется на потребителях со средним и низким уровнем дохода , сказали «Известиям» в компании.

— Введение дополнительного налога приведет к росту цен на любые товары, приобретаемые для личных нужд из-за рубежа, на 20%. Россиянам придется отказаться от покупки продукции, к которой они привыкли, либо приобретать ее на сером рынке , — добавили в организации. — С рынка пропадет часть популярных в РФ товаров, которые не имеют релевантных отечественных аналогов или крупных дистрибьютеров в стране . Более дешевые предложения продавцов из других стран, например, из Китая, стимулируют рынок к здоровой ценовой конкуренции.

По итогам I квартала на площадке представлены товары около 30 тыс. иностранных продавцов — из Казахстана, Белоруссии, Китая, Турции. Это около 12% от всех торговцев на Ozon .

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— Введение нормы негативно скажется на развитии трансграничной торговли, насыщении российского рынка и доступности товаров для покупателей , — согласны с коллегами в «Яндекс Маркете».

Уравнять в правах

Иностранных и отечественных продавцов следует уравнять в условиях , сказал «Известиям» представитель российской компании . Все экспортеры в мире не платят НДС, когда вывозят свой товар из страны. При этом, когда иностранные продавцы поставляют товары в РФ, они не платят НДС, а когда российский бизнес поставляет продукцию в Китай, то он оплачивает сбор.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сказал, что организация сейчас находится на этапе выработки позиции по данному вопросу .

В настоящее время российские продавцы и производители находятся в неравных условиях с зарубежными, чьи товары продаются на маркетплейсах: из-за разницы в налоговой нагрузке иностранная продукция может предлагаться по более привлекательной цене , сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

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— Поэтому с точки зрения выравнивания конкурентных условий и поддержки отечественного бизнеса, прежде всего производителей, — это, безусловно, правильный шаг , — считает он. — Что касается потребителей, то у них в любом случае сохранится возможность приобретать товары за рубежом с помощью многочисленных специализированных сервисов без уплаты НДС.