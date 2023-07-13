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Таможенный спор: иностранным онлайн-продавцам в России засветил НДС

Власти хотят унифицировать налогообложение в ЕАЭС, маркетплейсы просят этого не делать
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждают введение НДС на трансграничную торговлю. Это коснется маркетплейсов, которые уплатят в бюджет 20% за товары иностранных продавцов. В частности, торговцев электроникой из Китая. Проект поправок уже готов, заявили «Известиям» в Минпромторге. Сейчас зарубежные торговцы не платят налог и их товары дешевле, говорится в письме Wildberries в Минэкономразвития. Компания просит не устанавливать новый сбор. Общественники поддерживают введение НДС: такой шаг выравняет иностранных продавцов с отечественными производителями.

Сбор для чужих

В Евразийской экономической комиссии рассматривают вопрос о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Поправки предполагают, что на трансграничную электронную торговлю введут налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. С этой инициативой выступила белорусская сторона, ее поддержал Казахстан — с 2022 года эти страны установили такой сбор на товары электронной торговли, поступающие из-за рубежа. Об этом «Известиям» рассказала одна из онлайн-компаний на отечественном рынке.

В Минпромторге уточнили, что проект поправок с такими изменениями уже готов. «Известия» направили запрос в ЕЭК.

На практике у маркетплейсов появится новая обязанность — исчислять, удерживать и перечислять НДС в бюджет по операциям продавцов из третьих стран (вне ЕАЭС), говорится в письме Wildberries в Минэкономразвития (ведомство представляет интересы России в ЕЭК). «Известия» ознакомились с документом.

китайцы работают на погрузчике
Фото: Getty Images/Edwin Tan

Например, норма коснется продавцов из Китая, которые сейчас поставляют в РФ технику или электронику. В Wildberries предполагают, что «эта инициатива может негативно отразиться на взаимной торговле между странами».

Отсутствие НДС на иностранные товары, которые ввозят в РФ для личных нужд граждан, стимулируют спрос: для россиян продукция дешевле на 20%. Также трансграничная торговля противодействует санкционному давлению, насыщая рынок товарами потребительского спроса. При взимании НДС товар подорожает, и люди будут вынуждены покупать его с наценкой в 20% либо отказаться от него. Поэтому Wildberries просит Минэкономразвития не допустить введения такой нормы. В компании не уточнили, какая доля продавцов приходится на зарубежных.

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Поможет ли это снизить стоимость товаров для покупателей

В пресс-службе Wildberries «Известиям» отметили, что на маркетплейсе нет торговцев, которые не уплачивают налоги.

Большая часть продавцов нашей онлайн-платформы — представители российского бизнеса, они оплачивают налоги в бюджет РФ, а предприниматели из стран ЕАЭС — в бюджеты своих стран, — пояснили там.

пункт выдачи вб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития, там издание перенаправили в Минфин. В этом ведомстве на вопросы не ответили.

По прогнозам Ozon, инициатива сократит рынок трансграничной торговли в несколько раз. В первую очередь это скажется на потребителях со средним и низким уровнем дохода, сказали «Известиям» в компании.

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Введение дополнительного налога приведет к росту цен на любые товары, приобретаемые для личных нужд из-за рубежа, на 20%. Россиянам придется отказаться от покупки продукции, к которой они привыкли, либо приобретать ее на сером рынке, — добавили в организации. — С рынка пропадет часть популярных в РФ товаров, которые не имеют релевантных отечественных аналогов или крупных дистрибьютеров в стране. Более дешевые предложения продавцов из других стран, например, из Китая, стимулируют рынок к здоровой ценовой конкуренции.

По итогам I квартала на площадке представлены товары около 30 тыс. иностранных продавцов — из Казахстана, Белоруссии, Китая, Турции. Это около 12% от всех торговцев на Ozon.

озон склад
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Введение нормы негативно скажется на развитии трансграничной торговли, насыщении российского рынка и доступности товаров для покупателей, — согласны с коллегами в «Яндекс Маркете».

Уравнять в правах

Иностранных и отечественных продавцов следует уравнять в условиях, сказал «Известиям» представитель российской компании. Все экспортеры в мире не платят НДС, когда вывозят свой товар из страны. При этом, когда иностранные продавцы поставляют товары в РФ, они не платят НДС, а когда российский бизнес поставляет продукцию в Китай, то он оплачивает сбор.

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сказал, что организация сейчас находится на этапе выработки позиции по данному вопросу.

В настоящее время российские продавцы и производители находятся в неравных условиях с зарубежными, чьи товары продаются на маркетплейсах: из-за разницы в налоговой нагрузке иностранная продукция может предлагаться по более привлекательной цене, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

покупательница с телефоном
Фото: Getty Images/ljubaphoto

Поэтому с точки зрения выравнивания конкурентных условий и поддержки отечественного бизнеса, прежде всего производителей, — это, безусловно, правильный шаг, — считает он. — Что касается потребителей, то у них в любом случае сохранится возможность приобретать товары за рубежом с помощью многочисленных специализированных сервисов без уплаты НДС.

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Обычно такие инициативы поднимают стоимость товаров для конечного потребителя, но не значительно, сказал «Известиям» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Для потребителя важно, чтобы это не коснулось тех покупок, которые граждане делают на сумму ниже порога, который НДС не облагается. Например, в РФ такие покупки можно совершать до €1 тыс. Если говорить об НДС на импорт для юридических лиц, то в большинстве стран ЕАЭС уже есть такая ставка — 20%.

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