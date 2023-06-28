Можно скушать: в РФ хотят отменить НДС на благотворительные продукты

В России хотят отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей. Речь идет о продуктах с истекающим сроком годности, которые магазины будут бесплатно отдавать населению. Такой законопроект депутаты уже подготовили к внесению в Госдуму. Инициативу поддерживают крупнейшие российские ритейлеры, которые готовы подключиться к ее экспертной оценке, а также в профильных комитетах Госдумы. Эксперты считают, что мера заставит рынок меняться: ритейлеры будут активнее собирать и отдавать продукцию населению до истечения срока ее годности, чтобы не платить налог.

Отдать людям

В России планируется отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут бесплатно отданы населению. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовлен фракцией ЛДПР, выяснили «Известия».

«На этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства. Это явление вызвано различными факторами — от природно-климатического и погодного до человеческого, выражающегося в нарушениях условий хранения», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Там также отмечается, что регулярно предпринимаются попытки решения этой проблемы, но пока она сохраняется. Как считают авторы инициативы, действенной мерой могла бы стать безвозмездная передача таких товаров населению, но сегодня торговым сетям это невыгодно, так как только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности они имеют право не платить НДС.

« Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп» , — говорится в пояснительной записке.

При этом из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предлагается исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь.

— По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чтобы не платить налоги, чем безвозмездно ее передавать населению. Во избежание продолжения такой абсурдной ситуации мы вносим эти изменения в Налоговый кодекс, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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По его словам, российские торговые сети давно предлагают именно такой вариант решения проблемы, потому что это взаимовыгодно.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе фракции, законопроект направлен на отзыв в правительство. Инициативу уже готовы поддержать в профильных комитетах ГД.

— Еще в 2019 году правительство приняло Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности в РФ на период до 2025 года. В ней прямо говорится о возможном расширении налоговых стимулов для участия юрлиц в благотворительности, в том числе за счет безвозмездной передачи продовольственных и иных товаров на благотворительные цели , — отметил он.

По его мнению, никаких рисков для бюджета инициатива не несет.

— Многие видели душераздирающие ролики в соцсетях, когда пенсионеры или нуждающиеся люди ждут у помойки рядом с супермаркетом, когда туда выбросят продукты с истекающим сроком годности. Причем грузчики всегда именно выбрасывают эту еду и только тогда разрешают людям уже из контейнера ее забирать. Таким образом ежегодно утилизируется 7 млн т продуктов на сумму свыше 1,6 трлн рублей , — сказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

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По его словам, магазины или торговые сети в совокупности платят 40% стоимости своей продукции в виде налогов вне зависимости от того, как они ее реализовали: продали, продали со скидкой или раздали.

— Единственный способ избежать налога — утилизировать продукты. Отсюда и такой безжалостный способ — лишь бы не обвинили в уклонении от уплаты НДС , — пояснил депутат.

Все налоговые издержки, которые могут появиться в результате принятия этой меры, уже предусмотрены, рассчитаны и считаются приемлемыми, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

— Мы приветствуем инициативу депутатов. Освобождение от НДС товаров с истекающим сроком годности, передаваемых бесплатно на благотворительность, придаст новый импульс развитию фудшеринга в России, поможет спасти десятки тысяч тонн качественных продуктов питания от утилизации , — заявили в пресс-службе «Магнита».

В компании X5 Retail Group сообщили, что пока не видели текст законопроекта, но готовы помочь своей экспертизой по теме фудшеринга, если будет необходим взгляд бизнеса.

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

— X5 с июля прошлого года развивает передачу нуждающимся людям продуктов незадолго до окончания сроков годности. Помощь уже получило более 13 тыс. человек, но потенциал проекта может быть гораздо больше, если будет отменен НДС на такие товары при их передаче на благотворительность, — отметили в пресс-службе.

«Известия» также направили запросы в другие крупнейшие торговые сети страны, в том числе в «Окей», «Ашан», «Ленту» и другие.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что законопроект поступил на отзыв в аппарат кабмина.

Нашли стимул

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил «Известиям», что инициатива по отмене НДС для товаров с истекающим сроком годности при передаче их на благотворительность уже давно обсуждается на уровне ответственных ведомств.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— АКОРТ неоднократно подчеркивала важность подобных решений с точки зрения развития программ адресной помощи. На сегодняшний день отсутствие налоговых стимулов остается серьезным препятствием для развития в том числе и таких проектов, как фудшеринг, — пояснил он.

Осенью прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил СМИ, что власти обсуждают отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности, которые ритейлеры готовы передавать нуждающимся.

— Если у продуктов есть еще срок годности и он не истек, но остается несколько дней [и продукты] утилизируют, это, наверное, неправильно. А те люди, кто не может себе позволить расширять свой ассортимент, за счет [фудшеринга у них] такая возможность будет , — пояснил он.

В Минпромторге отметили, что рассмотрят законопроект в установленном порядке после его поступления в ведомство. В Минфине отметили, что данные предложения в министерство не поступали.

Председатель общественной организации «Союз потребителей» Петр Шелищ напомнил, что еще несколько лет назад на экспертном совете Госдумы обсуждался аналогичный законопроект.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Мы и представители бизнеса его тогда поддержали, потому что, помимо выгоды, есть естественное человеческое понимание того, что продукты уничтожать нельзя. Однако сегодня с учетом НДС выгоднее их отдать на утилизацию, хотя нет гарантий, что ее уничтожат, — пояснил эксперт.

По его словам, зачастую такая продукция сегодня идет на черный рынок, где торгуют просрочкой.

— Три года назад точно так же для бизнеса на такую благотворительную продукцию существовал налог на прибыль. Предпринимателям вменялось, что они якобы всё равно получают с этого прибыль. Но в итоге этот налог был Минфином отменен, — напомнил Петр Шелищ.