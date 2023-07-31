В ГД объяснили важность ограничения участия иностранцев в исследовании рынка РФ

Иностранные компании собирают личные данные россиян, а также информацию о различных отраслях РФ под видом маркетинговых исследований. Таким образом в понедельник, 31 июля, депутат Госдумы Олег Матвейчев объяснил «Известиям» внесение в нижнюю палату парламента законопроекта об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка.

Он отметил, что сбор данных о состоянии рынка, а именно — на какие продукты люди тратят деньги и что они покупают, представляет личную информацию.

«Они собирают личные данные россиян, и не просто часто, а в постоянном режиме, как говорится 24 часа в сутки. То есть эти исследовательские компании постоянно по заданию и по контрактам с западными фирмами занимаются этим под соусом «маркетинговых исследований», — объяснил парламентарий.

Кроме того, по его словам, зарубежные компании собирают данные по различным отраслям РФ, в частности информацию о военно-промышленном комплексе (ВПК). Депутат заметил, что не всегда можно узнать, сколько снарядов было произведено, однако можно вычислить сколько материала было поставлено в определенную точку страны.

«Нельзя допускать у себя на территории такую широкую расследовательную сеть, которая в постоянном режиме занимается у нас фактически разведкой. Поэтому мы хотим, чтобы на этом рынке работали российские компании, компании с российским капиталом, с российским управлением», — указал Матвейчев.

Как отметил депутат Госдумы Олег Леонов, подобная угроза существовала всегда.

«Сейчас напряжение, конечно, обострилось, и зарубежные компании по мониторингу должны быть лишены возможности собирать наши данные. Нужно соблюдать установленные законом требования к обработке личных данных», — резюмировал он.

Документ, по его словам, предполагает изменения в закон о госрегулировании торговой деятельности в России.

Внесенный 31 июля в Госдуму законопроект предлагает установить, что организатором исследований рынка потребления должно являться российское юридическое лицо, оказывающее услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ. Вносимыми поправками предусматривается также, что не менее 80% уставного капитала в такой организации должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам.