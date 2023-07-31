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Политика
Компаниям с иностранным владением ограничат возможность исследовать рынок РФ

Компаниям с иностранным владением ограничат возможность исследовать рынок РФ

В Госдуму внесен законопроект о регулировании исследовательских компаний в торговле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Госдуму в понедельник, 31 июля, внесен законопроект, призванный ограничить компаниям с иностранным владением возможность исследовать рынок РФ. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает установить, что организатором исследований рынка потребления должно являться российское юридическое лицо, оказывающее услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ.

Вносимыми поправками предусматривается также, что не менее 80% уставного капитала в такой организации должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам. Отмечается, что компании с долей участия «иностранцев» в капитале более 20% смогут проводить исследования ряда товарных рынков в России только с согласия правительственной комиссии по иностранным инвестициям и после включения в реестр Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Авторами инициативы стала группа парламентариев, представляющих разные фракции Госдумы.

Как отметил депутат Антон Горелкин, входящий в эту группу, многие иностранные компании, работающие в России, «собирают, обрабатывают и продают данные о потребительских предпочтениях россиян, изучают настроения российского населения, финансовые возможности граждан, данные о здоровье».

«Как используется собранная информация, нам неизвестно. Не исключаю, что она превращается в аналитические отчеты для зарубежных правительств. С большой долей вероятности эта аналитика используется для манипуляций и коррекции незаконных санкций», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат также выразил надежду на то, что законопроект Госдума примет уже в осеннюю сессию, и «бесконтрольная передача стратегически ценной информации за рубеж наконец-то будет прекращена».

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В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ. Ограничения необходимы для «предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества». Как следует из закона, более 50% акций или долей в них должно принадлежать российским лицам.

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