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Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ. Документ опубликован 31 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения необходимы для «предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества».

Как из следует из закона, более 50% акций или долей в них должно принадлежать российским лицам.

Владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу. Санкцией за нарушение станет ограничение доступа в РФ операторами связи к новостному агрегатору вплоть до исполнения требований.

Кроме того, операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры. Основанием для включения в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.

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Владельцем новостного агрегатора может стать гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации.

Ранее, 24 июля, Путин подписал закон о штрафах до 300 тыс. рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иноагентах. Законом вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

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