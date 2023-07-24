Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний законов об иноагентах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 300 тыс. рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иноагентах. Об этом говорится 24 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
За невыполнение в установленный срок соответствующего предписания Минюста штраф для граждан составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц может составлять до 300 тыс. рублей.
Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.
Члены Совета Федерации одобрили закон 19 июля. Также Совет Федерации одобрил закон о полномочиях Минюста проводить внеплановые проверки для иноагентов и лиц, взаимодействующих с ними и нарушающих при этом законодательство РФ.
1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Соответствующий реестр стал единым.