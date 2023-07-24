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Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний законов об иноагентах

Путин подписал закон о штрафах до 300 тыс. рублей за нарушение предписаний законов об иноагентах
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Фото: REUTERS/Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 300 тыс. рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иноагентах. Об этом говорится 24 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

За невыполнение в установленный срок соответствующего предписания Минюста штраф для граждан составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц может составлять до 300 тыс. рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

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Члены Совета Федерации одобрили закон 19 июля. Также Совет Федерации одобрил закон о полномочиях Минюста проводить внеплановые проверки для иноагентов и лиц, взаимодействующих с ними и нарушающих при этом законодательство РФ.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Соответствующий реестр стал единым.

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