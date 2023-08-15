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Эксперты оценили повышение ЦБ ключевой ставки до 12%

Антонов: повышение ставки ЦБ направлено на стабилизацию инфляции и курса рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Решение Центробанка (ЦБ) РФ о повышении ключевой ставки до 12% означает значительное ужесточение денежно-кредитной политики регулятора, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 15 августа.

«Повышение ставки призвано ограничить внутренний спрос, который растет быстрее, чем возможности экономики по расширению производства. Также более высокая ставка сделает сбережения в рублях привлекательнее, что ограничит отток капитала и будет способствовать укреплению национальной валюты. Таким образом, решение ЦБ направлено на стабилизацию инфляции и курса рубля путем сдерживания спроса и удорожания кредитов», — объяснил эксперт.

При этом, по его словам, само решение регулятора о повышении или понижении ставки оказывает слабое влияние на валютный рынок.

«Учитывая, что рубль вчера отыграл новости о внеплановом собрании совета директоров Центробанка по ставке, то после обнародования результатов нацвалюта стала ослабляться. Фундаментальные факторы, включая торговый дефицит и геополитические риски, продолжают оказывать давление на российскую валюту», — сказал аналитик, предположив, что курс доллара может вернуться к концу недели обратно к уровню 100 рублей, евро — к 108.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал решение ЦБ верным.

«Только жесткая реакция на отвесный обвал рубля могла сбить ажиотаж и спекулятивную атаку», — подчеркнул он.

Зельцер считает, что повышение уровня на 50–100 базисных пункта было бы воспринято рынком как проявление слабости.

«При текущей ставке 12% панику, скорее всего, удастся купировать. Но, чтобы ситуация нормализовалась, а рубль не просто откатил от годового дна и обрыва, а пошел к своим фундаментально обоснованным уровням, как минимум 90 за доллар, лучше еще поработать с нормативами экспортной выручки и лазейками для оттока капитала. Тогда предложение валюты возрастет, а спрос схлынет и рубль укрепится», — добавил он.

Эксперт также отметил, что ставки кредитно-депозитного рынка проследуют за ставкой ЦБ, поэтому рост доходностей неизбежен.

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При этом директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов обратил внимание на то, что такое решение регулятора может сказаться на долгосрочном развитии рынка недвижимости.

«Естественно, такое резкое повышение ключевой ставки охладит рынок недвижимости, тем более есть большие риски, что по уже одобренным кредитным заявкам банки сократят сроки их действия. Из-за этого в ближайшие дни можно ожидать ажиотаж на рынке недвижимости. В дальнейшем падение спроса может составить 20–25%, всё будет зависеть от продолжительности действия нынешних ставок», — уточнил он.

По его мнению, такое повышение показателя приведет к переориентированию части покупателей на первичный рынок жилья, однако этот тренд будет недолгим.

Первый вице-президент GloraX Александр Андрианов выразил мнение, что в краткосрочной перспективе такой шаг регулятора может привести к всплеску спроса на рынке недвижимости.

«Покупатели поспешат оформить одобренные кредиты по низким ставкам. Однако это продлится недолго — ровно то того момента, пока банки не поменяют условия кредитования. Очевидно, что при ключевой ставке 12% ставки по ипотеке станут заградительными, и, пока ситуация не стабилизируется и ставка не откатится назад, на постоянный поток покупателей и продажи на уровне предыдущих месяцев рассчитывать не приходится», — сказал он.

В то же время, говоря о ценообразовании, он подчеркнул, что застройщики продолжат стимулировать спрос скидками и акциями.

Ранее в этот день регулятор сообщил, что совет директоров принял решение повысить ключевую ставку в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Это второе подряд ужесточение политики за это лето. До этого, 21 июля, ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022-го.

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