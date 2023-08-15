Стали известны имена пострадавших при взрыве на месторождении в ХМАО
В распоряжении «Известий» 15 августа оказались имена пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
В числе пострадавших: Руслан Салихов (1986 г.р.); Магомед Демиров (1980 г.р.); Виталий Волошенюк (1973 г.р.); Александр Листопад (1984 г.р.); Николай Сидко (1976 г.р.); Валерий Ширшов (1968 г.р.).
Также в тяжелом состоянии в больницу был доставлен 52-летний Олег Голуб. Его подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, но он скончался от полученных травм.
О взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе накануне сообщал источник «Известий».
Правительство региона указало, что в результате взрыва пострадали семь человек, двое из них скончались.
Позже в региональном правительстве сообщили, что после взрыва на месторождении произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 20:13 мск, на месте работали три единицы техники частной пожарной охраны и одна — МЧС РФ. В 21:59 мск открытое горение было ликвидировано.
Как отметил представитель Независимой нефтегазовой компании (ННК) Рустам Кажаров, сотрудники компании выехали на место ЧП на Талинском месторождении. По его словам, официальная информация будет 15 августа.