В ННК прокомментировали произошедшее на нефтяном месторождении в ХМАО
Сотрудники Независимой нефтегазовой компании (ННК) выехали на место произошедшего на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил 14 августа представитель компании Рустам Кажаров.
«Люди выехали на место, разбираются. Официальная информация будет завтра», — отметил он.
О взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе сообщал источник «Известий» ранее в этот день.
По предварительным данным, в результате пострадали семь человек, двое из них скончались. У пятерых пострадавших диагностировали ожоги разной степени тяжести, отметили в департаменте здравоохранения ХМАО. Источник также сообщал, что в настоящее время из-за ЧП горит лесной массив.
Позже в правительстве региона также сообщили, что после взрыва на месторождении произошел пожар. Площадь возгорания к настоящему времени составила 100 кв. м.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 20:13 мск, на месте работали три единицы техники частной пожарной охраны и одна — МЧС РФ. В 21:59 мск открытое горение было ликвидировано.