Открытое горение на месторождении в Югре ликвидировано на площади 100 кв. м
Открытое горение на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировано на площади 100 кв. м, сообщили журналистам 14 августа в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В распоряжении «Известий» появились кадры тушения пожара.
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 20:13 мск, на месте работали три единицы техники частной пожарной охраны и одна — МЧС РФ. В 21:59 мск открытое горение было ликвидировано.
О взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе сообщал источник «Известий» ранее в этот день.
По предварительным данным, в результате пострадали семь человек, двое из них скончались. У пятерых пострадавших диагностировали ожоги разной степени тяжести, отметили в департаменте здравоохранения ХМАО. Источник также сообщал, что в настоящее время из-за ЧП горит лесной массив.
Позже в правительстве региона также сообщили, что после взрыва на месторождении произошел пожар. Площадь возгорания к настоящему времени составила 100 кв. м.