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Источник сообщил о взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани
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Источник сообщил о взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани

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Фото: commons.wikimedia.org
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Взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает 14 августа источник «Известий».

По предварительным данным, в результате пострадали семь человек, двое из них скончались, однако точная информация о погибших еще уточняется.

Пятерых пострадавших госпитализировали в Няганьскую больницу, что подтвердили в департаменте здравоохранения ХМАО. У них диагностировали ожоги разной степени тяжести.

Источник также сообщает, что в настоящее время из-за ЧП горит лесной массив.

На месте работают экстренные службы для выяснения подробностей случившегося.

1 июля произошел разлив нефти с попаданием в реку Колва на территории округа Усинск. Нефтяная жидкость попала на почву и в реку, площадь загрязнения на тот момент составляла около 4 тыс. кв. м. Причиной случившегося стала неисправность на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».

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