Источник сообщил о взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани
Взрыв произошел на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает 14 августа источник «Известий».
По предварительным данным, в результате пострадали семь человек, двое из них скончались, однако точная информация о погибших еще уточняется.
Пятерых пострадавших госпитализировали в Няганьскую больницу, что подтвердили в департаменте здравоохранения ХМАО. У них диагностировали ожоги разной степени тяжести.
Источник также сообщает, что в настоящее время из-за ЧП горит лесной массив.
На месте работают экстренные службы для выяснения подробностей случившегося.
1 июля произошел разлив нефти с попаданием в реку Колва на территории округа Усинск. Нефтяная жидкость попала на почву и в реку, площадь загрязнения на тот момент составляла около 4 тыс. кв. м. Причиной случившегося стала неисправность на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».