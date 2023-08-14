Площадь пожара на Талинском нефтяном месторождении составила 100 кв. м
В результате взрыва на Талинском месторождении в Югре произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Об этом 14 августа сообщили в правительстве региона.
«Силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона выехали по повышенному номеру вызова на Талинское месторождение, где происходит горение на площади 100 кв. м <...> Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом», — говорится в Telegram-канале регионального правительства.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о взрыве на Талинском нефтяном месторождении. На месте работают экстренные службы для выяснения подробностей случившегося.
Позднее стало известно, что двое погибли, пятеро пострадали при ЧП на месторождении в Югре. Пострадавшие направлены в Няганскую окружную больницу.