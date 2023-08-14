Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболист Кайседо перешел из «Брайтона» в «Челси» за рекордную для Англии сумму
Мир
Политики из США раскритиковали помощь Украине на фоне пожаров на Гавайях
Происшествия
Источник сообщил о взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани
Мир
В Вашингтоне назвали военную интервенцию в Нигер последним средством
Туризм
В Red Wings заявили о размещении пассажиров задержанных рейсов за счет авиакомпании
Общество
Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза чумы в Россию из Китая
Мир
Посольство РФ направило ноту в МИД Польши из-за задержания двух россиян
Авто
КамАЗ спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков на 60%
Наука и техника
«Ангару-А5В» с водородной ступенью запустят после 2025 года
Спорт
ЦСКА оспорит в международных инстанциях решение IIHF по Федотову
Общество
Мантуров сообщил о начале поставок МС-21 до конца 2024 года
Мир
США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн
Наука и техника
Станция «Луна-25» передала первые снимки

Два человека погибли и пятеро пострадали при ЧП на месторождении в Югре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли и пятеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом 14 августа сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«В Югре на Талинском месторождении идет ликвидация возгорания. Пострадали семь человек, из них погибли два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная больница», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 22:20 по местному времени (20:20 по мск) в ЦУКС МЧС поступила информация хлопке с последующим возгоранием на площади 100 кв. м в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка.

Пожарно-спасательные службы были направлены на место происшествия.

Новость дополняется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023