Два человека погибли и пятеро пострадали при ЧП на месторождении в Югре
Два человека погибли и пятеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом 14 августа сообщило правительство региона в Telegram-канале.
«В Югре на Талинском месторождении идет ликвидация возгорания. Пострадали семь человек, из них погибли два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная больница», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в 22:20 по местному времени (20:20 по мск) в ЦУКС МЧС поступила информация хлопке с последующим возгоранием на площади 100 кв. м в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка.
Пожарно-спасательные службы были направлены на место происшествия.
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