Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до 12, пострадали 50 человек. Об этом 15 августа сообщили в минздраве по Республике Дагестан.

Отмечается, что в числе погибших двое детей.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в крупных стационарах Махачкалы, для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О взрыве в Махачкале стало известно накануне, 14 августа. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус».

Позднее в ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом. Глава республики Сергей Меликов также подтвердил произошедшее и взял ситуацию под личный контроль. Отмечается, что площадь пожара составляет 500 кв. м.

«Известия» показали кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

При этом МВД по Дагестану указало, что есть большой риск повторных возгораний, поскольку взорвались только две цистерны из восьми.

На месте тушения пожара побывал корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев. Он отметил, что на месте чувствуется сильный жар, трудно дышать от сильного дыма.

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в регион для организации помощи пострадавшим.