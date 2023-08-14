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Число пострадавших при взрыве в Махачкале возросло до 15 человек

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Число пострадавших при взрыве в Махачкале возросло до 15 человек, пятеро погибли. Об этом 14 августа сообщили в Минздраве по Республике Дагестан.

«Пять человек погибло, из них один ребенок, 15 пострадавших. Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, которая выехала на место происшествия.

В Минздраве Дагестана подчеркнули, что в медучреждениях есть достаточно коек для лечения пострадавших, а также есть все необходимые медикаменты. Кроме того, препараты крови тоже в достаточном количестве. Республиканская станция переливания крови обеспечивает стационары в полной мере.

О взрыве в автосервисе в Махачкале стало известно ранее в этот день. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании в районе торгового центра «Глобус».

Позднее в ГУ МЧС по Республике Дагестан уточнили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом. Глава республики Сергей Меликов также подтвердил произошедшее и взял ситуацию под личный контроль. Отмечается, что площадь пожара составляет 500 кв. м.

При этом МВД по Дагестану указало, что есть большой риск повторных возгораний, поскольку взорвались только две цистерны из восьми.

По информации МЧС, в результате происшествия погибли три человека, еще семь пострадали. Позднее источник «Известий» сообщил, что число погибших, по предварительным данным, выросло до шести человек.

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