ФМБА России показало свои новые разработки на форуме «Армия-2023»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России представили стенд на Международном военно-техническом форуме «Армия — 2023». «Известия» 14 августа показали, какие экспонаты привезли на форум сотрудники агентства.

На кадрах можно увидеть реанимобиль медицинского спецназа, которая оборудована всем необходимым для помощи пациенту.

«Данный автомобиль является скорой медицинской помощью категории С — это реанимобиль, который может оказывать помощь пострадавшим различным категориям пациентов, включая педиатрический, акушерский профиль и профиль взрослого населения. Это универсальный автомобиль, который применяется в различных случаях, в том числе, он недавно работал в зоне СВО. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны: надежен, неприхотлив и практичен», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Андрей Каршегин.

ФМБА также разработало и усовершенствовало технологию лиофилизации донорской плазмы.

«Этот компонент крови имеет малый объем, длительный срок хранения — до пяти лет, может храниться без специального оборудования при комнатной температуре. Подготовка компонента к трансфузии занимает три-пять минут: достаточно только добавить физраствор, и мы получаем готовый компонент крови для переливания», — представила разработку и.о. директора ФГБУЗ «Центр крови» ФНМБА России Ольга Македонская.

На форуме также представили гемостатический бинт на основе хитозана. Он предназначен для экстренной неотложной помощи при массивных артериальных и венозных кровотечениях. Его применение показали на модели огнестрельного ранения плеча.

«Бинт послойно плотно укладывается в рану, после этого моделируется компрессия — это необходимо для того, чтобы на поверхности бинта, где он контактирует с поврежденным сосудом сформировался тромб, и кровотечение останавливается», — объяснил принцип работы заместитель директора ФГУП НПЦ «Фармзащита» Вадим Быков.

По его словам, эта разработка находится на регистрации, после которой ее можно будет применять.

Как сообщается на сайте ФМБА, в первый день работы на Международном военно-техническом форуме гости особенно заинтересовались приборами биологической разведки, анализаторами биопатогенов, импакторы для исследования радиоактивных аэрозолей, тест-система для диагностики 16 возбудителей нейроинфекций, а также комплект средств радиационной и химической защиты и набор для трансфузии сухой плазмы.

Ранее в этот день на форуме впервые представили обновленную модификацию автоматизированной системы управления (АСУ) войсками «Поляна-Д4М1». В частности, комплекс в ходе спецоперации обеспечивает связь между ВКС и ВМФ России. Он позволяет позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 км, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов.

Еще одной представленной на форуме разработкой стали броневые автомобили «Тигр-М», выполнение в стиле машин из постапокалиптического фильма «Безумный Макс». Они оснащены дополнительной защитой в виде навесных бронелистов, делающих боевой автомобиль напоминающим технику из фильма и обладают системой постановки завес «Туча». Его можно оборудовать танковым модернизированным пулеметом Калашникова или крупнокалиберным пулеметом «Корд».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» в этом году проходит с 14 до 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.