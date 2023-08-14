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«Ангару-А5В» с водородной ступенью запустят после 2025 года
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«Ангару-А5В» с водородной ступенью запустят после 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ракета-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», которая использует водородную ступень и способна выводить на низкую орбиту 37 т груза, будет запущена с космодрома Восточный в Амурской области после 2025 года. Об этом генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко рассказал в понедельник, 14 августа.

«Идем поэтапно. «Ангару-А5» мы на крыло уже поставили, дальше идет модернизированная машина, которая в 2024–2025 годах уйдет с космодрома Восточный. Дальше от «Ангары-А5» перейдем на «Ангару-А5М». «Ангара-А5М» с использованием дополнительной ступени будет уже А5В, то есть с водородной ступенью, 37 т будет поднимать с космодрома Восточный. Я полагаю, это будет после 2025 года», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда» на форуме «Армия-2023».

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Ранее в этот день холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил на форуме «Армия-2023» обновленную модификацию автоматизированной системы управления (АСУ) войсками «Поляна-Д4М1».

Комплекс в ходе спецоперации обеспечивает связь между ВКС и ВМФ России.

Ранее в ходе выступления на форуме министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российские предприятия и научно-исследовательские организации наряду с разработками в рамках гособоронзаказа расскажут на «Армии-2023» и о проектах, выполненных в инициативном порядке.

Также он заявил, что разрекламированная западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной, передает RT.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Мероприятия форума запланированы во всех военных округах страны.

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