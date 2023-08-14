Рейс из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки

Из Екатеринбурга вылетел рейс авиакомпании Red Wings в Анталью, задержанный на 37 часов. Об этом 14 августа сообщило онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Первоначально рейс из уральской столицы в турецкий курорт должен был вылететь 13 августа в 07:20 по местному времени (05:20 мск).

14 августа в Red Wings сообщили, что длительные задержки рейсов вызваны нештатной ситуацией, связанной с выходом двух самолетов из строя. Речь шла о рейсах WZ-3062 и WZ-3061 из Антальи в Екатеринбург и обратно, которые были задержаны более чем на сутки.

В тот же день Росавиация сообщила, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

В Росавиации также добавили, что Red Wings планирует вернуться в расписание к 7 утрам 15 августа.

Кроме того, пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.