В Red Wings объяснили задержки рейсов из Турции выходом двух самолетов из строя

В авиакомпании Red Wings в понедельник, 14 августа, прокомментировали ситуацию с длительными задержками рейсов из Турции. Их причиной названа нештатная ситуация, связанная с выходом двух самолетов из строя.

«Задержка рейсов произошла по причине нештатной ситуации: по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале перевозчика.

Речь идет о рейсах WZ-3062 и WZ-3061 из Антальи в Екатеринбург и обратно, которые были задержаны более чем на сутки.

Ранее в понедельник Росавиация взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург.

Росавиация уточнила, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings. По предварительной информации, вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 мск, а из Антальи в Екатеринбург самолет вылетит в 23:15 мск.

В Росавиации также добавили, что Red Wings планирует вернуться в расписание к 7 утрам 15 августа.

Кроме того, пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.

13 августа из Антальи пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не смог вылететь в Екатеринбург. Задержка была почти на сутки.