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Пропасть в ловушке: ИИХФ наказала ЦСКА и Федотова за контракт

Вратарь сборной России, отслуживший в армии, остался без хоккея еще на несколько месяцев
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) 14 августа наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Решение связано с заключением армейцами контракта с голкипером Иваном Федотовым, несмотря на соглашение россиянина с «Филадельфией», которое признано действительным. Запрет будет действителен до 10 августа 2024 года. Сам Федотов дисквалифицирован на четыре месяца (с 1 сентября по 31 декабря) — из-за нарушения контракта с командой НХЛ. Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение «Филадельфии» или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одно из условий.

Пример Яшина

Начало недели принесло ожидаемую новость из Швейцарии. ИИХФ вынесла окончательный вердикт по делу Федотова — вратарь имеет действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24. Однако из официального документа совершенно не следует, что вратарь обязан продолжить карьеру в Северной Америке. Также остается открытым вопрос: если ЦСКА отпустит Федотова в «Филадельфию», то ИИХФ снимет бан с клуба и игрока или нет? Таким образом, принятое решение не проясняет до конца всю картину.

Очевидное поражение в юридическом поле нельзя считать для армейской организации несмываемым ударом по имиджу. Скорее это неудача конкретных людей, изначально переоценивших свои влияние и возможности. В спортивном плане ЦСКА стабильно находится на вершине КХЛ, но на международной арене внутренние опыт и знания без проверенных годами связей не работают.

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В официальном документе, который ИИХФ отправила в ФХР и клуб, по нашим данным, присутствует крайне любопытная ремарка, отсылающая к 1999 году. Эта история связана с Алексеем Яшиным. Перед сезоном-1999/2000 форвард, бывший тогда капитаном «Оттавы», по совету своего агента Марка Гандлера потребовал пересмотра условий контракта и устроил забастовку. Руководство клуба не пошло на поводу у россиянина и, заручившись поддержкой НХЛ, в ноябре дисквалифицировало его до конца чемпионата.

Яшин попытался было уехать в Швейцарию, но ИИХФ запретила ему там выступать до тех пор, пока он полностью не урегулирует вопрос с «сенаторами». Нападающий пропустил целый год в НХЛ, сыграл весной на чемпионате мира за сборную России и после этого попытался получить статус свободного агента. Дело рассматривалось в арбитраже, и судья Лоуренс Холден принял решение в пользу «Оттавы». Яшин отыграл за нее следующий сезон и потом был обменян в «Айлендерс». Поэтому проигрыш ЦСКА в нынешнем разбирательстве сложно считать неожиданным.

— Если честно, к этому надо было готовиться, — сказал «Известиям» член наблюдательного совета ЦСКА, знаменитый хоккеист Борис Михайлов. — Ясно, что ИИХФ пошла на поводу у НХЛ. Федотов не приезжал в «Филадельфию». Если бы он приехал и потом всё случилось, это был бы другой вопрос. Международная карта разрешения находится в ЦСКА. Я считаю, что это несправедливое решение по отношению и к хоккеисту, и к ЦСКА. На дальнейшей судьбе клуба это решение не скажется. А вот на судьбе Ивана отразится. Надо разобраться в их решении. Думаю, что на этом всё не закончится. Будут переписки, к сентябрю будут новые решения. Нужно доказывать свою правоту. Нужны юристы, которые будут заниматься этим вопросом.

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Действительно, НХЛ много лет занимает доминирующую позицию в хоккейном мире и непосредственно влияет на принятие ключевых решений. Достаточно вспомнить, как лига выкручивала руки МОК и ИИХФ в вопросе об участии всех сильнейших игроков на Олимпиадах. Даже во времена, когда на международном уровне отношения России и Запада были сравнительно теплыми, международная федерация едва ли приняла бы во внимание аргументы другой стороны. Финские, шведские и чешские чиновники смотрят на восточного соседа с очевидной неприязнью. Однако дело Федотова нельзя оценивать как вопрос политики. Сводить всё исключительно к ней даже в нынешней ситуации — заблуждение, ошибка и отчасти даже лицемерие.

Можно ли остаться?

На первом месте для такой громадной организации, как НХЛ, всегда стоят корпоративные интересы. Они выше всего остального, тем более когда речь идет о конъюнктурных заявлениях лиц, пытающихся набрать политические очки. Для примера достаточно пробежаться по актуальным темам последней пары лет. Именно НХЛ откладывает проведение престижного Кубка мира, понимая, что без сборной России турнир многое потеряет. Именно НХЛ сделала всё, чтобы оградить свою главную медийную звезду Александра Овечкина от критики с политическим подтекстом. Именно НХЛ негласно поддержала русского защитника Ивана Проворова, отказавшегося выходить на разминку в свитере с радужной символикой, а потом и вовсе отменила эту странную для обычного человека традицию. Именно НХЛ продолжает нормально взаимодействовать с КХЛ и российскими клубами. Устраивать конфронтацию, портя отношения с авторитетной организацией, не лучший выбор. Хотя Вячеслав Фетисов считает иначе.

— Нужно послать ИИХФ куда подальше, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. — Пусть засунут это решение в одно место! Дебильные решения! Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?

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Очевидно, что в деле Федотова присутствовал только один явный подтекст, который в российской бизнес-культуре назвали бы «спором двух хозяйствующих субъектов». Сам вратарь на публике вел себя предельно отстраненно и ждал решения ИИХФ. Сложно поверить, что он сам всем сердцем горел желанием остаться в ЦСКА. Даже с потенциальным отъездом Федотова в «Филадельфию» с чисто спортивной составляющей для обладателей Кубка Гагарина не произошло бы ничего страшного. Костяк команды находится в самом расцвете, и вопреки точке зрения из Санкт-Петербурга чемпионское окно по-прежнему широко открыто, а титул можно добывать даже с таким нестабильным голкипером, как швед Адам Рейдеборн.

Армейские боссы, в частности президент клуба Игорь Есмантович, опытны и вполне вменяемы, чтобы это понимать. Но они попали в ловушку, отчасти сделанную собственными руками. Отступить сейчас назад — минус к собственной репутации и определенная потеря лица перед высоким начальством. Раз мужик пообещал, то должен идти до конца. Сохранение Федотова в ЦСКА выглядит в первую очередь как решение вопроса личных амбиций.

Пугать страшилками о том, что теперь клубы НХЛ начнут в массовом порядке утаскивать игроков, имеющих действующие контракты с командами КХЛ, как минимум преждевременно. Но любой руководитель, умеющий просчитывать ситуацию на шаг вперед, должен осознавать риски и не усугублять положение дел на ровном месте. КХЛ и ЦСКА, удержав всеми силами Федотова, могут потерять в дальнейшем значительно больше. Это надо четко понимать и не строить иллюзий относительно того, что «мы утерли нос» самой НХЛ. Эта организация при своей консервативности умеет ждать и, пожертвовав мелкой фигурой — при всем уважении к российскому вратарю, впоследствии добьется чего-нибудь более существенного.

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