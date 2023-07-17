Из армии к армейцам: Иван Федотов рассказал о продолжении карьеры

Явление народу Ивана Федотова спустя год службы в армии прошло без всеобщей радости и брызг шампанского. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров своим безупречным костюмом, интеллигентной манерой и выдержанными фразами добавил солидности пресс-конференции. Но пара его ответов зародила еще больше сомнений относительно того, как будет развиваться ситуация с вратарем дальше. Картину мог бы немного прояснить президент клуба Игорь Есмантович. Его присутствие было первоначально анонсировано, но потом произошли изменения. Как рассказали сотрудники ЦСКА, их босс улетел куда-то по неотложным делам и уже в субботу отсутствовал в Москве. Есть все основания доверять этим словам и не искать скрытого смысла в отсутствии Есмантовича. Он спокойно отвечал журналистам после того, как КХЛ зарегистрировала контракт Федотова, а перенос пресс-конференции породил бы еще больше слухов и брожений.

Рассказ для детей

Основная и едва ли не единственная ценность состоявшегося в понедельник, 17 июля, мероприятия заключалась в самом присутствии Федотова. Его можно было увидеть своими глазами, задать вопрос и, наверное, даже потрогать рукой, убедившись, что Иван настоящий, а не существует только на фотографиях из социальных сетей. Сейчас он в Москве и впервые лично подтвердил свое желание играть в армейском клубе.

— Руководствовался тем, что пропустил год, — отметил на пресс-конференции Федотов. — Насколько вы знаете, в армии не очень высокий уровень хоккея. Я старался поддерживать свою форму. Сейчас решение принято, чтобы как можно быстрее вернуться к форме, в которой я был. ЦСКА владеет правами на меня. Плюс это самый титулованный клуб с самыми большими амбициями. Другого не дано. Принял такое решение, чтобы начать выигрывать и почувствовать опять адреналин, вкус жизни.

Большую часть времени вратарь, отвыкший от такого внимания к своей персоне, выглядел зажато и сидел со скрещенными руками. Очевидный признак, что он чувствует себя еще не слишком комфортно. Только когда журналисты начали спрашивать его о том, каково пропустить гол в стиле «лакросс» на первенстве вооруженных сил, Иван улыбнулся и почти засмеялся. Остается списать внешнюю реакцию на понятный стресс.

— Будет что рассказать детям. Ничего страшного. Лучше от моряков, чем на профессиональном уровне. Оставим это там, — резюмировал вратарь сборной. — Как часто играл в хоккей во время прохождения службы? В рамках служебных обязательств выделялось время — два «льда» в неделю. Бывало, получалось три. Всё остальное компенсировал залом. Где-то по возможности комбинировал. Мне шли навстречу. Сейчас пара дней потребуется на акклиматизацию, и сразу приступим к тренировкам, когда придут данные по углубленному медицинскому обследованию, которое я прошел в понедельник, 17 июля.

Армия всем идет на пользу — это факт, подчеркнул на пресс-конференции наставник ЦСКА Сергей Федоров.

— Человек отдал долг Родине, отслужил год, — сказал Федоров. — Раньше, все прекрасно знают, мы служили по два года, а кто-то и больше. Как бы то ни было, это пройденный хороший этап. Как главный тренер ЦСКА рад, что Иван присоединился к нам и будет играть за нашу команду. Год он провел активно, но не совсем профессионально. Нечасто, наверное, удавалось играть в хоккей на высоком уровне. Наша задача — создать для Ивана максимально комфортные условия, вернуть его на правильный курс. Думаю, он всё быстро вспомнит. Конечно, всё будет проходить не без ошибок. В моем понимании в декабре мы должны увидеть того Ивана Федотова, который здорово играет в воротах — как в ЦСКА, так и в сборной России.

Высокая заинтересованность

Однако вид у Федотова, дипломатично избегавшего любых острых фраз, был как минимум задумчивый. В таком же настроении покидали зал и коллеги-журналисты. Для них ясности больше не стало. Прямо сейчас понятно, что проблема решается в плоскости взаимоотношений НХЛ, КХЛ, ИИХФ, ФХР, ЦСКА и «Филадельфии». Федоров ответ на вопрос о том, имело ли смысл набрать своему знакомому Даниэлю Бриеру, который сейчас занимает пост генерального менеджера «Флайерс», чтобы найти точки соприкосновения, перевел в область секретности. Из этого легко сделать вывод, что основный вопрос по-прежнему остается в подвешенном состоянии.

У «Спорт-Экспресса» была информация от двух источников о большой заинтересованности «Филадельфии» в Федотове, но эти сведения удалось получить почти случайно еще до того, как спор НХЛ и КХЛ перешел в активную фазу. Этим легко объяснить подковерные интриги. За ненужный актив так отчаянно не борются. Понимания того, как ведут себя противоборствующие стороны, нет ни у кого.

— На данный момент нас все участвующие стороны попросили об этом не говорить, — подчеркнул Сергей Федоров. — Даже в частном порядке. Не потому, что мы не хотим отвечать на этот вопрос. Просто идет определенный процесс. Он важен для всех, кто в нем участвует, и для нашей страны тоже. Слишком высокая заинтересованность всех участвующих сторон в том, чтобы все договорились и поняли друг друга.

Если доводить дело до принципа в юридическом аспекте, то в качестве арбитра будет выступать ИИХФ. Плохая перспектива для ЦСКА, учитывая отношение этой организации к России даже в более благополучные времена. Возможно, большие армейские начальники найдут какой-то другой путь для успешного выхода из ситуации. Придется запастись терпением и ждать окончательной развязки.