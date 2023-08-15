Повторение проданного: предложение вторичного жилья упало на 10% за месяц

Объем предложения на вторичном рынке жилья в крупных городах России за последний месяц сократился сразу на 10%, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости. Из-за резкого роста курса валют, часть продавцов сняла свои предложения, а люди, имеющие рубли, наоборот, стремятся их куда-то срочно вкладывать, объясняют тенденцию эксперты. В результате со вторичного рынка почти исчезли студии, однокомнатные квартиры и другие доступные варианты. Это может спровоцировать новый виток роста цен, полагают игроки рынка. Они напомнили, что с начала года уже зафиксировано подорожание вторички на 12%.

Резкое сокращение

За последний месяц предложение вторичного жилья в Москве и Московской области сократилось на 10%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 8%, в городах с населением более 500 тыс. жителей — на 9%. Об этом «Известиям» сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По информации директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, объем предложения вторичных квартир по России за месяц уменьшился на 5%. Одна из основных причин — переориентация покупателей на вторичный рынок, отметил он.

— Переход покупателей на вторичный рынок с первичного на фоне высоких цен и отмены околонулевых ставок по ипотеке от девелоперов был ожидаем, — сказал «Известиям» коммерческий директор GloraX Егор Федоров. — Например, малогабаритные квартиры в домах старого жилого фонда зачастую предлагаются по более привлекательным ценам, чем в новостройках на этапе строительства.

ЦБ с начала года ввел заградительные меры на размер ставок по ипотечным кредитам от застройщиков. Ранее девелоперы массово субсидировали ипотечные кредиты для своих проектов под 0,01–2% годовых на 10–30 лет.

Сокращение предложение на вторичном рынке жилья также объясняется сезонностью: часть собственников квартир из-за отпусков приостанавливают продажу, отметил Алексей Попов. При этом спрос в июне и июле остается высоким.

Июль 2023-го стал рекордным месяцем по продажам квартир в этом году, согласен акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. В качестве основных причин можно назвать падение курса рубля и стремление покупателей взять кредит до повышения ипотечных ставок, пояснил он.

— Из-за резкого роста курса валют, те продавцы недвижимости на вторичном рынке, которые не нуждаются срочно в деньгах, сняли свои предложения, — сказал руководитель компании Vira Александр Савельев. — А людям, имеющим рубли, наоборот, нужно их куда-то срочно вкладывать.

Как отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, в результате со вторичного рынка почти исчезли студии, однокомнатные квартиры и другие доступные варианты. Однако ажиотажный спрос не бывает длительным — вероятно, к середине сентября активность покупателей значительно снизится, полагает он.

— В краткосрочной перспективе цены на вторичном рынке продолжат увеличиваться, — считает Сергей Зайцев. — С начала года мы наблюдаем стабильный рост цены из-за высокого спроса.

Ситуация может кардинально измениться при резком повышении ключевой ставки, когда ипотека на вторичном рынке станет менее доступной, полагает он.

ЦБ проведет внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке 15 августа. По мнению эксперта финансового рынка, кандидата экономических наук Андрея Бархоты, в связи со значительным ослаблением рубля и опасностью создания проинфляционного фона, ключевую ставку могут поднять минимум на 1,5 п.п. до 10%.

Бензин в подарок

Чтобы вернуть клиентов после ограничения околонулевой ипотеки, девелоперы массово вводят новые акции. В них сегодня участвуют около 70% первичных квартир, сказал Сергей Зайцев.

Например, застройщики оплачивают год обучения в любом вузе при покупке жилья, при покупке двушки или трешки покупатель получает годовой запас бензина, рассказал руководитель управления развития продукта и аналитики группы «Самолет» Леон Пряжников. Также девелоперы предлагают ежемесячный кешбэк в течение двух лет в размере 0,3% от суммы ипотеки.

— Крупные застройщики включают в ипотеку затраты на ремонт, мебель и бытовую технику, — сказал Сергей Зайцев. — А также даже расходы на покупку сертификатов на занятие спортом, путешествия и полис ДМС.

Могут быть и просто приятные бонусы, вроде премий за положительные отзывы о застройщике, различного рода сертификаты в салоны красоты, добавил эксперт.

В условиях отмены околонулевых ставок еще одним выходом из ситуации стала траншевая ипотека, отметил Егор Федоров.

— Преимущество такой программы в том, что кредит выдается несколькими частями, то есть траншами, и проценты банк начисляет только на выданную часть, а не на общую сумму кредита, — пояснил он. — В итоге заемщик получает комфортный ипотечный платеж, что сегодня является определяющим фактором при принятии решения о покупке.

Продолжают делать застройщики и прямые скидки на квартиры, добавила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

По словам замдиректора по продажам ГК «Гранель» Элины Ханнановой, за последний месяц новостройки подорожали в пределах 1%. Если валютные рынки будут неустойчивы, можно ожидать сохранения медленного роста цен на первичное жилье в рамках инфляционных значений. В наиболее ликвидных проектах цены на первичные квартиры в ближайшие месяцы могут вырасти на 2–3%, считает она.