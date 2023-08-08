Льготные ипотечные программы в РФ сохранятся, заявил Владимир Путин 8 августа на совещании по развитию строительной отрасли . Именно с ипотекой, по его словам, в значительной степени связан «рекордный урожай жилищного строительства» в России, в целом отрасль приносит около 5% ВВП. Президент также отметил хорошие показатели в расселении аварийного жилья, но обратил внимание на проблемы с деревянным домостроением . Сколько квадратных метров введено в России с начала года и как идут темпы строительства в новых регионах — в материале «Известий».

Рекордные темпы

Владимир Путин во вторник, 8 августа, провел совещание по вопросам строительной отрасли. Встреча с представителями индустрии началась на хорошей ноте: глава государства обратил внимание, что Россия достигла рекордного объема ввода жилья — 102,7 млн кв. м. Причем за первые семь месяцев этого года продолжается рост — введено 24 млн кв. м .

— Строительная отрасль — это очень крупный мультипликатор для всей экономики и демонстрирует очень хорошие показатели . Достаточно сказать, что жилья мы столько вообще никогда не строили. Вы знаете это лучше, чем кто-либо — это самый лучший показатель за всю историю России, — сказал Владимир Путин.

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С начала года около 400 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия по льготной ипотеке , добавил он. При этом президент пообещал и дальше поддерживать эти программы, потому что в значительной степени «рекордный урожай» жилищного строительства связан с ними : речь идет о 8-процентной льготной ипотеке, а также о семейной — по ставке 6%, для IT-специалистов (5%) и дальневосточной (2%). По оценкам вице-премьера Марата Хуснуллина, рост ипотечного портфеля в РФ по итогам 2023 года может составить 2,5 трлн рублей при сохранении нынешних темпов кредитования.

Затрагивалась и тема расселения аварийного жилья.

— В прошлом году были расселены граждане из 3 млн кв. м. Это очень хороший показатель, и нужно это продолжать , — сказал президент.

При этом в РФ надо сделать более доступным строительство собственного деревянного домостроения . Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин уточнил, что сегодня в РФ уже можно строить четырехэтажные деревянные дома, а девятиэтажные — пока находятся на экспертизе. Кроме того, сейчас рассматривается возможность строительства 12-этажных домов.

В целом строительная сфера приносит порядка 5% ВВП «в общую копилку» развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом этот показатель и вовсе достигает почти 13% , заметил Владимир Путин. Кроме того, увеличивается и объем строительных работ: в 2020–2022 годах он вырос почти на 15%, а в первом полугодии 2023-го — на 9,2%.

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Сегодня одна из основных задач строительной отрасли — развитие импортозамещения и максимальная локализация производства , отметил в беседе с «Известиями» вице-президент ГК «Гранель» Владимир Лунев. По его словам, обеспечить устойчивый рост объемов жилищного строительства можно, только развивая собственное производство. При этом необходимо модернизировать систему профессионального образования.

— Положительный опыт можно взять из практики советской школы подготовки технических специалистов. В долгосрочном плане оптимальное решение должно быть связано с повышением общей производительности труда в отрасли, но это не одномоментный процесс, — полагает он.

Насущные вопросы

На встрече обсуждалось и состояние транспортных путей. За прошлый год, по данным президента, в России построено и отремонтировано примерно 30 тыс. км дорожного полотна . В частности, власти почти завершили трассу М-12 от Москвы до Казани. Тем не менее Владимир Путин добавил, что еще есть над чем работать. В частности, речь идет о международном транспортном коридоре Север – Юг, Северном морском пути, Восточном полигоне, БАМе или Транссибе.

Представители индустрии, в свою очередь, пожаловались на действующую ключевую ставку.

— Ставка — она подросла, потому что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции, и Центральный банк как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом, — объяснил Владимир Путин.

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Затрагивался и вопрос строительства в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях . По словам Марата Хуснуллина, там уже начали строить коммерческое жилье , даже в 100 км до линии соприкосновения. Кроме того, ведется работа по возведению восьми многоквартирных домов. «Новые регионы, конечно. Там уж точно есть чем заниматься. Такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался», — подчеркнул президент, обращая внимание, в частности, на дороги.

— Состояние дорог в Херсонской области оставляет желать лучшего . Требуется ремонт как федеральных магистралей, так и межмуниципальных, поселковых дорог, — сказал «Известиям» депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич. — В планах правительства РФ и правительства области в ближайшие несколько лет довести большую часть дорог до нормативного состояния. Сейчас активно ведется ремонт дорог — как ямочный, так и полностью строительство. Ряд дорог взяли на себя регионы — шефы . В частности, в Геническе Республика Адыгея асфальтировала дорогу возле строящегося многофункционального центра. Много мы видим и ямочного ремонта, который сейчас проводят дорожники на федеральных трассах, которые идут через Херсонскую область.