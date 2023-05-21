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Щепки взлетят: в России начнут строить деревянные многоэтажки

Можно ли ожидать массового возведения таких домов
Фото: vk.com/Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России
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К 2024 году Минстрой намерен внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, а до конца 2023-го внесут изменения в нормативы, сообщили «Известиям» в ведомстве. Уже разрабатываются первые такие проекты, среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе. Но массовое возведение таких домов пока под вопросом: с одной стороны, современные технологии действительно обеспечивают высокую прочность и огнестойкость древесины, но общество всё еще с опаской относится к таким домам, говорят эксперты.

Расширят возможности

Для расширения возможностей использования деревянных конструкций в стройке в 2023 году планируется провести ряд исследований и опытов, сообщили «Известиям» в Минстрое. До конца года будут внесены изменения в строительные нормативы в области возведения таких зданий.

К 2024 году ведомство рассчитывает внедрить правила для стройки деревянных домов до 12 этажей. Также в Минстрое рассказали, что уже сейчас разрабатываются первые такие проекты, среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе. Над ними работает компания ГК CLT Development.

Здания из деревянных CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях России, этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания, отметили в министерстве.

Строительство многоэтажного деревянного жилого дома
Фото: vk.com/Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России

— При этом технологию отличают высокая скорость возведения зданий (в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии) и энергоэффективность, — сказали в Минстрое.

Для того чтобы приступить к массовой реализации проектов деревянных многоэтажек, требуется подготовка десятков СНиПов, большая часть из них уже составлена, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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Девелоперы сегодня заинтересованы в строительстве деревянных домов, сказала управляющий партнер Nordhus Ольга Магилина. Последние три-четыре года популярность различных строительных технологий, в той или иной мере задействующих древесину в качестве компонента, неуклонно растет. Еще до 2019-го потребители опасались деревянных строений из-за сложившихся стереотипов, сейчас ситуация поменялась в корне.

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Фото: vk.com/Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России

Древесина хороша еще и тем, что сырье производится внутри страны и до недавнего времени шло в основном на экспорт, теперь же закупочные условия для внутреннего потребителя существенно улучшились, — добавила Ольга Магилина.

При формировании и соблюдении правил строительства и эксплуатации таких зданий они будут полностью безопасны, сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Технологии строительства и защиты древесины от биопоражения и пожаров, а также увеличения ее прочностных характеристик за последние годы шагнули далеко вперед, отметил он.

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Но пока распространено мнение, что деревянные дома менее надежны в отличие, например, от объектов, которые строят с использованием бетона, сказал директор по проектированию ГК «Гранель» Дмитрий Становой. Если говорить о возведении деревянных домов от пяти этажей, то очевидно, что здесь застройщикам придется столкнуться с этим недоверием и работать с ним.

Строительство многоэтажного деревянного жилого дома
Фото: vk.com/Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России

Но международный опыт строительства высоток из многослойных клееных деревянных панелей свидетельствует об их высокой надежности, сказал Руслан Сырцов. Основные преимущества таких проектов — быстрота реализации, экологичность и экономичность. По сравнению с камнем дерево обладает хорошей теплоемкостью, что способствует поддержанию в помещении оптимального микроклимата, пояснил он.

Основные опасения связаны с пожарной безопасностью, но они практически безосновательны: под воздействием огня прочный деревянный каркас обугливается, но не теряет устойчивость, что упрощает проведение эвакуации, сказал эксперт. Кроме того, строительство многоэтажек из клееного бруса подразумевает соблюдение ряда противопожарных требований. В частности, при отделке фасадов применяется негорючая каменная вата, добавил Руслан Сырцов.

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Актуальность идеи

Деревянные многоэтажки могут быть актуальны в регионах, где есть избыток пиломатериала, но при этом отмечается дефицит материалов для каменного строительства или сложная логистика по их доставке к объекту, полагает Антон Сауков из компании «Этажи». Спросом деревянные дома могут пользоваться в небольших населенных пунктах, где стереотипы в отношении каменных и деревянных домов менее выраженные, отметил он.

Однако вопрос именно массового деревянного домостроения пока сложный. С одной стороны, современные технологии действительно обеспечивают высокую прочность и огнестойкость древесины, но общество всё еще с опаской относится к таким домам, сказал Дмитрий Становой.

Строительство многоэтажного деревянного жилого дома
Фото: vk.com/Соколики. Первые многоэтажки из дерева в России

Для большинства девелоперов деревянное домостроение — непрофильная сфера, которая требует изменения многих бизнес-процессов, создания новых проектов и изучения технологий, а также поиска специалистов, сказал Антон Сауков. Многоэтажки из такого материала могут быть привлекательными, если будут значительно дешевле каменных, считает он.

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На старте квартиры в таких домах вряд ли будут пользоваться высоким спросом при наличии альтернативы, поэтому нужны будут дополнительные эффективные меры стимулирования покупательского спроса, добавил эксперт.

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