Шойгу заявил, что западная техника «оказалась далеко не безупречной»

Шойгу заявил, что западная техника «оказалась далеко не безупречной»

2023-08-14 13:25:48

2023-08-14 13:25:48

2023-08-14 13:25:48

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