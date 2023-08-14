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Метеоролог рассказал о новом надвигающемся на Приморье тайфуне

Метеоролог Шувалов: новый тайфун LAN усложнит ситуацию в Приморье
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Новый тайфун LAN обрушится на Приморье 16–17 августа, однако таких сильных дождей, как принес предыдущий тайфун «Канун», не ожидается. Тем не менее и без того непростую ситуацию в регионе он усложнит, сообщил 14 августа в разговоре с «Известиями» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что 15 августа тайфун LAN перевалит через Японские острова, выйдет в Японское море, а затем — на восточное и особенно северо-восточное побережье Приморского края.

«Как это скажется на Уссурийске? Очень сильных дождей пока не прогнозируется. Однако дожди, и местами сильные, этот тайфун принесет и добавит их к тому потоку, который устроил «Канун». Пик этих дождей придется на 16–17 августа», — рассказал Шувалов.

Метеоролог также добавил, что опасность «Кануна», обрушившегося ранее на регион, уже миновала.

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12 августа начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин 12 августа в беседе с «Известиями» предупредил жителей Приморского края о дальнейшем образовании циклонов и тайфунов.

Утром того же дня через недостроенную дамбу в районе Уссурийска Приморского края, которую строили для защиты этой территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В результате в реках стремительно поднялся уровень воды. Интенсивность составляла 0,3–1,8 м, на отдельных участках — 2,3–3,4 м.

В 14 муниципальных образованиях региона был введен режим ЧС. Также в пяти муниципалитетах открыты пункты временного размещения более чем для 350 пострадавших из-за паводка.

Журналист Александр Шепырев рассказал «Известиям» о процессе эвакуации жителей затопленного Уссурийска после прорыва дамбы на реке Раздольной.

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