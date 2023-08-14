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Теннисистка Самсонова обошла Касаткину в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ

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Фото: TASS/EPA/Daniel Lea
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-ю строчку. Она обошла Дарью Касаткину, оставшуюся на 13-й позиции, следует из обновленного 14 августа списка на сайте WTA.

Самсонова после выхода в финал турнира в Монреале прибавила шесть позиций в рейтинге и впервые в карьере стала первой ракеткой России, отметил «Спорт-Экспресс». В финале турнира категории WTA 1000 в Монреале выиграть у соперницы из США Джессики Пегуле россиянке не удалось.

Вероника Кудерметова осталась на 16-м месте, Екатерина Александрова — на 21-м, Анастасия Потапова — на 27-м, Анна Блинкова — на 37-м месте. Первая пятерка рейтинга осталась неизменной, возглавляет его Ига Швёнтек из Польши.

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13 августа сообщалось, что теннисистка Самсонова вышла в финал турнира в Канаде. Она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

12 августа Самсонова обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.

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