В постпредстве РФ в Женеве объяснили нежелание Новой Зеландии вступать в AUKUS

Причина, по которой власти Новой Зеландии не намерены присоединяться к альянсу AUKUS (Австралия, Великобритания, США) заключается в том, что Веллингтон многие годы привержен антиядерной политике. Об этом заявил в интервью «Известиям» постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, Соединенные Штаты пытаются использовать удобное географическое расположение своих союзников, а также их научный и военный потенциал.

При этом, как подчеркнул российский дипломат, несмотря на вовлеченность Новой Зеландии в отдельные проекты AUKUS, а также заинтересованность Веллингтона в тесном научно-технологическом сотрудничестве с Вашингтоном, Канберрой и Лондоном, новозеландские власти не планируют присоединяться к англосаксонскому «триумвирату».

«Основная причина этого кроется в приверженности Веллингтона многолетней антиядерной политике и статусе Новой Зеландии как одного из лидеров антиядерного мейнстрима. Присоединение к AUKUS может повлечь для новозеландцев серьезные репутационные потери», — пояснил Гатилов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Геннадия Гатилова «Известиям»:

«В AUKUS изначально закладывалась функция противостояния»