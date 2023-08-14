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Спрос на автомобили «Москвич» в тендерных закупках вырос в 27 раз

«Тендерплан»: спрос на автомобили «Москвич» в тендерных закупках вырос в 27 раз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В 2023 году спрос на автомобили «Москвич» вырос в 27 раз: если за весь 2022 год был проведен всего один коммерческий тендер на 1,9 млн рублей, то в первом полугодии 2023 года их было проведено на сумму около 51,9 млн рублей. Об этом «Известиям» 14 августа рассказал генеральный директор поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов.

По его словам, если судить о перспективах увеличения продаж автомобилей «Москвич» на российском рынке на основании тендерных закупок (как государственных, так и коммерческих), то на этот бренд наблюдается очевидный рост спроса.

«Согласно данным нашей системы по управлению тендерами, за весь 2022 год на закупку этих автомобилей был проведен всего один коммерческий тендер на сумму 1,9 млн рублей. А в I полугодии 2023 года уже было размещено пять коммерческих тендеров и 20 госзакупок с запросом поставки автомобиля «Москвич» на общую сумму около 51,9 млн рублей», — сообщил Кузнецов.

Собянин сообщил о пополнении парка ЦОДД 50 электромобилями «Москвич»

3 августа президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства.

В Минпромторге заверили, что российские заводы, производящие автомобили, смогут произвести необходимое количество машин для госсектора.

11 июля Володин также говорил, что депутатам Госдумы нужно начать использовать в качестве служебных авто только машины российского производства. Он отметил, что президент использует машину Aurus, и добавил, что российский автопром также располагает автомобилями марок «Москвич» и Lada.

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