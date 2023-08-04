Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля
Происшествия
В заброшенном доме Херсонской области найден схрон с боеприпасами
Мир
МИД Белоруссии подтвердил получение ноты Польши о якобы нарушении границ
Мир
Кандидат в президенты США от Республиканской партии встретился с Зеленским
Общество
Собянин сообщил о пополнении парка ЦОДД 50 электромобилями «Москвич»
Политика
Путин подписал указ о трудовом воспитании школьников и серебряных медалях
Происшествия
В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой
Авто
Кроссовер Geely Coolray второго поколения появился на российском рынке
Политика
Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний в 10%
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта на стройке в Москве
Общество
Глава Красноярского края сообщил об отсутствии жертв при взрыве газа в Канске
Мир
На взорванном складе боеприпасов в Греции выявили нарушения пожарной безопасности
Мир
Reuters сообщил о разработанном ЭКОВАС плане интервенции в Нигер

Собянин сообщил о пополнении парка ЦОДД 50 электромобилями «Москвич»

0
Фото: Telegram/mos_sobyanin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) получил 50 электромобилей «Москвич». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 4 августа.

«За движением в Москве будут следить электрические кроссоверы «Москвич 3е». Парк ЦОДД пополнился 50 электромобилями», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По словам градоначальника, до конца текущего года на них запланировано установить мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД: парковки, превышения скорости, проезда по обочине и выделенным полосам, пишет «Москва 24».

Он отметил, что ЦОДД патрулирует столичные улицы круглосуточно, и переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень шума, передает НСН.

«Кроме того, это надежная машина с запасом хода до 410 км на одной зарядке», — отметил мэр.

«Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам»
Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев — о том, как на рынке отразились санкции и сколько продлится дефицит запчастей

Накануне жителям столицы сообщили, что дорожные камеры в столице начнут выявлять мотоциклистов без шлемов. За езду без защиты придется заплатить тысячу рублей, сообщает телеканал «360».

Также российские власти планируют вернуть отмененные в 2021 году штрафы за превышение средней скорости, передает RT.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023