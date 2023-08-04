Собянин сообщил о пополнении парка ЦОДД 50 электромобилями «Москвич»
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) получил 50 электромобилей «Москвич». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 4 августа.
«За движением в Москве будут следить электрические кроссоверы «Москвич 3е». Парк ЦОДД пополнился 50 электромобилями», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».
По словам градоначальника, до конца текущего года на них запланировано установить мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД: парковки, превышения скорости, проезда по обочине и выделенным полосам, пишет «Москва 24».
Он отметил, что ЦОДД патрулирует столичные улицы круглосуточно, и переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень шума, передает НСН.
«Кроме того, это надежная машина с запасом хода до 410 км на одной зарядке», — отметил мэр.
Накануне жителям столицы сообщили, что дорожные камеры в столице начнут выявлять мотоциклистов без шлемов. За езду без защиты придется заплатить тысячу рублей, сообщает телеканал «360».
Также российские власти планируют вернуть отмененные в 2021 году штрафы за превышение средней скорости, передает RT.