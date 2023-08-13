В Запорожской области сообщили об отбитой силами РФ атаке ВСУ под Работино

Российские силы подавили предпринятую Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытку атаки на населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 13 августа, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, попытка атокать была совершенна пехотными войсками противника при поддержке тяжелой бронетехники.

«По утру сунулись, около 10:00 мск, до пяти единиц тяжелой бронетехники и до роты пехоты, 70-80 человек. Эту атаку утром отбили под Работино. Ожесточенные бои сейчас идут постоянно, накат за накатом», — уточнил Рогов.

Ранее, 11 августа, врио Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал, что ВСУ предприняли попытку танкового прорыва на Работино и Новоданиловку. Российской артиллерией была уничтожена одна боевая машина противника, оставшаяся группировка с двумя танками отступила.

Также 11 августа Минобороны РФ сообщило, что в указанном регионе были отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады украинских военных в районах населенных пунктов Успеновка и Работино.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.