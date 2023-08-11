Балицкий рассказал о попытке танкового прорыва украинских боевиков у Работино

Украинские боевики предприняли попытку танкового прорыва на Работино и Новоданиловку в Запорожской области. Об этом 11 августа сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией. Оставшаяся группировка с двумя танками отступила», — написал он в Telegram.

По его словам, интенсивность обстрелов остается на высоком уровне. За последние сутки было совершено 174 обстрела российских позиций.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что на запорожском направлении были отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Успеновка и Работино.

10 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВСУ почти ежедневно пытаются прорвать российскую оборону и продвинуться к населенному пункту Работино. Он уточнил, что передвижение противника оперативно выявляется, после чего бойцы батальона «Восток-Ахмат» предпринимают исчерпывающие меры по ликвидации возникшей угрозы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.