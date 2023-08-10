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Кадыров рассказал о потерях ВСУ на ореховском направлении

Кадыров: ВСУ потеряли более тысячи военных на ореховском направлении
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более тысячи боевиков, пытаясь прорвать российскую оборону на ореховском направлении. Об этом сообщил в четверг, 10 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров, указав, что это направление остается одним из самых сложных участков на линии фронта.

Украинские боевики почти ежедневно пытаются прорвать российскую оборону и продвинуться к населенному пункту Работино Запорожской области, отметил глава Чечни. Он уточнил, что передвижение противника оперативно выявляется, после чего бойцы батальона «Восток-Ахмат» предпринимают исчерпывающие меры по ликвидации возникшей угрозы.

«Для достижения этой цели (закрепиться в Работино. — Ред.) противник не жалеет ни живой силы, ни техники. По приблизительным данным, потери ВСУ на этом направлении составили больше тысячи человек», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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8 августа Кадыров сообщил, что бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар из минометов по позициям ВСУ на территории таможенного поста «Нехотеевка». По его словам, выявить скопление техники и личный состав противника удалось с помощью работы воздушной разведки.

Ранее, 31 июля, глава Чечни рассказал, как батальон «Запад-Ахмат» вместе с подразделениями МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни нанесли «упреждающий удар» по позициям украинских боевиков в районе Харьковской области. Он отметил, что чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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