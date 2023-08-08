Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве 9 августа
Мир
Эрдоган назвал Турцию ключевой страной в урегулировании конфликта на Украине
Мир
Эрдоган заверил в продолжении усилий для продления зерновой сделки
Мир
Украина призвала мировых лидеров запретить въезд атлетам из России
Спорт
Дебютный гол форварда «Локомотива» Сарвели принес команде победу над «Рубином»
Мир
Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у бельгийской компании для Киева
Мир
Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Мир
Вучич предупредил Украину о последствиях признания независимости Косово
Мир
Экс-глава МИД Австрии поселилась в селе в Рязанской области
Мир
Стано напомнил об отсутствии у ЕС полномочий по гарантиям безопасности Украине
Мир
Стычки между протестующими и полицией начались в Ереване
Мир
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $82,62
Общество
Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы
Сюжет:

Кадыров рассказал о предотвращении диверсий ВСУ

Кадыров заявил, что батальон «Запад-Ахмат» нанес удар по позициям ВСУ
0
Фото: Telegram/RKadyrov_95
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар из минометов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории таможенного поста «Нехотеевка». Тем самым украинские боевики лишились возможности устраивать диверсии, сообщил 8 августа глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Военнослужащие чеченского батальона дали ясно понять, что не позволят нарушить покой и безопасность жителей приграничных российских территорий», — отметил он.

По его словам, выявить скопление техники и личный состав противника удалось с помощью работы воздушной разведки.

Ночью на пропускной пункт доставлялись боеприпасы и средства передвижения для диверсионных групп. Выявленные координаты передали минометному расчету, который утром приступил к выполнению задачи.

Кадыров поблагодарил батальон «Запад-Ахмат» за эффективную службу на данном участке линии боевого соприкосновения.

«Противник пока сидит на своих позициях, вперед не лезет»
Как российские танкисты уничтожают украинскую артиллерию и укрепления под Авдеевкой

Ранее, 31 июля, глава Чечни сообщил, что батальон «Запад-Ахмат» вместе с подразделениями МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни нанесли «упреждающий удар» по позициям украинских боевиков в районе Харьковской области. Он отметил, что чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023