Кадыров рассказал о предотвращении диверсий ВСУ

Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар из минометов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории таможенного поста «Нехотеевка». Тем самым украинские боевики лишились возможности устраивать диверсии, сообщил 8 августа глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.



«Военнослужащие чеченского батальона дали ясно понять, что не позволят нарушить покой и безопасность жителей приграничных российских территорий», — отметил он.



По его словам, выявить скопление техники и личный состав противника удалось с помощью работы воздушной разведки.



Ночью на пропускной пункт доставлялись боеприпасы и средства передвижения для диверсионных групп. Выявленные координаты передали минометному расчету, который утром приступил к выполнению задачи.



Кадыров поблагодарил батальон «Запад-Ахмат» за эффективную службу на данном участке линии боевого соприкосновения.

Ранее, 31 июля, глава Чечни сообщил, что батальон «Запад-Ахмат» вместе с подразделениями МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни нанесли «упреждающий удар» по позициям украинских боевиков в районе Харьковской области. Он отметил, что чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов.



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