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Кадыров сообщил об упреждающем ударе по ВСУ в Харьковской области

Кадыров: бойцы Чечни нанесли упреждающий удар по ВСУ в Харьковской области
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Фото: t.me/RKadyrov_95
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Подразделения МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни вместе с военнослужащими батальона «Запад-Ахмат» нанесли «упреждающий удар» по позициям украинских боевиков в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области. Об этом 31 июля сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов.

«Но в отличие от врага целью наших парней является не гражданская инфраструктура. Бойцы работают строго по живой силе и технике», — уточнил Кадыров.

Он указал, что «врага лучше бить на его собственной территории». У такой тактики есть определенные преимущества, например, возможность застать противника врасплох.

«Прежде всего, это безопасность приграничных населенных пунктов. Более того, при обнаружении противника имеется определенный запас времени для разработки наиболее эффективной стратегии боя», — продолжил чеченский лидер.

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Ранее, в середине июля, глава Чечни сообщил, что силами спецназа «Ахмат» и 4-й бригады второго армейского корпуса Луганского Народной Республики в районе Клещеевки под Артемовском (украинское название — Бахмут) были взяты в плен пятеро солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Кадырова, бойцы «Ахмата» на артемовском направлении действуют слаженно и четко.

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