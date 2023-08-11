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ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 11 августа.

По его словам, армия РФ уничтожила четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Харьковской областях.

«На запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант отметил, что на указанном выше направлении украинские войска потеряли до 60 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды западной группировки на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. За сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили семь контратак подразделений 14-й и 44-й украинских механизированных бригад в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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