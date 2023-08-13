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Экономика
Путин назвал строительную отрасль в РФ локомотивом национальной экономики

Путин назвал строительную отрасль в РФ локомотивом национальной экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя. Поздравительная телеграмма была опубликована в воскресенье, 13 августа, на сайте Кремля.

Он отметил, что в отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные и преданные делу специалисты, продолжающие традиции созидания.

«И сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — заявил российский лидер.

Он также особенно отметил самоотверженную работу строителей, которые занимаются восстановлением новых территорий РФ.

«Жилья мы столько вообще никогда не строили»
Владимир Путин на совещании поддержал продление льготной ипотеки и объяснил повышение ключевой ставки

8 августа Путин на совещании по вопросу развития строительной отрасли заверил, что российские власти заинтересованы в сохранении темпов и объемов строительства, а также уровня занятости и зарплат в этой сфере.

В ходе совещания президент также отметил, что власти будут продолжать льготные ипотечные программы. Сейчас 8% составляет льготная ипотека, 6% — семейная, 5% — для IT-специалистов и 2% — для Дальнего Востока, напомнил он.

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