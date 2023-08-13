Путин назвал строительную отрасль в РФ локомотивом национальной экономики

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя. Поздравительная телеграмма была опубликована в воскресенье, 13 августа, на сайте Кремля.

Он отметил, что в отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные и преданные делу специалисты, продолжающие традиции созидания.

«И сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — заявил российский лидер.

Он также особенно отметил самоотверженную работу строителей, которые занимаются восстановлением новых территорий РФ.

8 августа Путин на совещании по вопросу развития строительной отрасли заверил, что российские власти заинтересованы в сохранении темпов и объемов строительства, а также уровня занятости и зарплат в этой сфере.

В ходе совещания президент также отметил, что власти будут продолжать льготные ипотечные программы. Сейчас 8% составляет льготная ипотека, 6% — семейная, 5% — для IT-специалистов и 2% — для Дальнего Востока, напомнил он.