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Путин отметил интерес властей в сохранении темпов строительства

Путин подчеркнул интерес властей в сохранении темпов строительства и зарплат в отрасли
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Власти страны заинтересованы в сохранении темпов и объемов строительства, а также уровня занятости и зарплат в этой сфере. Об этом 8 августа в ходе совещания по развитию в отрасли заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, никто не хочет снижения ни темпов, ни объемов, настолько важна строительная отрасль», — сказал он.

Россия хочет сохранить темпы и занятость, а также уровень оплаты труда, добавил Путин.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что это мультипликатор для всей экономики, такая печка, которая все разогревает», — сказал президент.

Он обратил внимание на ряд направлений, по которым нужно вести активную работу.

«Транспортное строительство, дорожное и железнодорожное», — перечислил Путин.

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В ходе совещания президент также отметил, что власти будут продолжать льготные ипотечные программы. Сейчас 8% составляет льготная ипотека, 6% — семейная, 5% —для IT-специалистов и 2% — для Дальнего Востока, напомнил он.

Российский лидер добавил, что около 400 тыс. российских семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке с начала 2023 года.

19 июля сообщалось, что члены комитета ГД по строительству и ЖКХ решают вопрос о введении льготной и семейной ипотеки на вторичное жилье по запросу регионов в городах, где нет новостроек.

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