Путин заявил о продолжении льготных жилищных программ

Власти РФ понимают, что высокие темпы жилищного строительства связаны с ипотекой, и будут продолжать льготные программы. Об этом 8 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

«Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что в значительной степени этот рекордный, так скажем, урожай жилищного строительства связан с ипотекой. Будем все делать для того, чтобы она продолжалась», — заверил глава государства.

Путин напомнил, что на сегодняшний день 8% составляет льготная ипотека, 6% — семейная, 5% —для IT-специалистов и 2% — для Дальнего Востока.

«Будем работать, будем продолжать. Здесь есть только один момент, на который обращает внимание Центробанк, — это качество заемщиков. У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», — заключил президент.

Ранее в этот день сообщалось, что в новых регионах РФ начали строить первые дома по программе льготной ипотеки. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, начато строительство уже восьми домов. Он также указал о расширении программы социально-экономического развития новых регионов и добавил, что в работе находится более 4 тыс. объектов.

2 мая Путин призвал возвращать жизнь в новых регионах в нормальное русло. В рамках ремонтных работ улучшается жилье, строятся дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.