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В новых регионах РФ начали строить первые дома по программе льготной ипотеки

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Начато строительство первых восьми домов по программе льготной ипотеки в новых российских регионах, сообщил во вторник, 8 августа, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития строительной отрасли.

«Первых восемь домов у нас уже в работе. Один дом уже до третьего этажа [построен]. Два месяца назад зашел застройщик», — ответил Хуснуллин на вопрос Путина о льготной ипотеке в новых регионах России.

Вице-премьер также сообщил о расширении программы социально-экономического развития новых регионов и уточнил, что в работе находится более 4 тыс. объектов.

«План социально-экономического развития регионов выполняется. Мы видим 4,5 тыс. объектов в работе: в ремонте, в стройке», — доложил вице-премьер.

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Ранее, 18 июля Хуснуллин сообщил, что на восстановлении новых регионов России в тот момент работало 46 тыс. строителей. Он также отметил, что в Мариуполе уже отремонтированы дороги и поставлены светофоры, а также уточнил, что население города выросло со 170 тыс. человек до 270 тыс.

2 мая Путин призвал возвращать жизнь в новых регионах в нормальное русло. В рамках ремонтных работ улучшается жилье, строятся дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября

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