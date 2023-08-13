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Во Франции рассказали о «нефтяном джекпоте» России

Асселино: Россия выиграла нефтяной джекпот несмотря на потолок цен от G7
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Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk
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Нефть марки Urals в июле торговалась выше потолка в 60$, установленного странами G7, сообщил в субботу, 12 августа, лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Новый нефтяной джекпот для России. По данным Международного энергетического агентства, в течение июля нефть продавалась по средней цене $64,41 за баррель, что выше потолка в $60, установленного G7», — написал политик в соцсети Х (бывш. Twitter).

Доходы России от продажи нефти пробили 8-месячный рекорд, что, по мнению политика, связано со снижением уровня добычи в Саудовской Аравии. Экспортная выручка при этом поднялась в июле до $15,3 млрд, добавил Асселино.

«Хотя это меньше, чем исторический максимум в $19,4 млрд, достигнутый летом 2022 года, эта сумма высмеивает нарратив НАТО, США и ЕС о предполагаемом крахе российской экономики», — резюмировал политик.

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1 августа Минфин России сообщил, что средняя цена на нефть марки Urals в январе–июле 2023 года составила $53,94 за баррель, в июле — $64,37 за баррель. В тот же день экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода уточнил, что за семь месяцев стоимость российской нефти марки Urals в валюте США выросла почти на 35%, пробив установленный G7 потолок. Эксперт предположил, что в августе котировки Urals будут торговаться в диапазоне $65–75 за баррель.

Ранее, 21 июля, эксперты прогнозировали увеличение цены на нефть до $90 за баррель. Одной из причин такого роста стало соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов добываемой нефти.

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