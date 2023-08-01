Экономист спрогнозировал стоимость нефти марки Urals в августе

За семь месяцев стоимость российской нефти марки Urals в долларах выросла почти на 35%, пробив потолок, установленный странами G7, рассказал «Известиям» 1 августа экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он уточнил, что продажа сырья именно в американской валюте не столь важна, РФ торгует и в рублях, и в валютах дружественных стран. При этом эксперт предположил, что в августе котировки Urals будут торговаться в диапазоне $65–75 за баррель.

Ранее в этот день Минфин России сообщил, что средняя цена на нефть марки Urals в январе-июле 2023 года сложилась в размере $53,94 за баррель, в июле — $64,37 за баррель.

«Россия смогла снизить дисконт на нефть к эталонному сорту Brent до менее $15 за баррель. Это действительно небольшой дисконт, если учитывать, что после введения европейского эмбарго он достигал пиковых $35–40. Положительным сдвигам способствовали внесенные поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривали ежемесячное плавное снижение дисконта на $3», — сказал Лобода.

Экономист подчеркнул, что благодаря повышенной конкуренции за углеводороды из России, Москве удается эффективно выстраивать и развивать продажи на незападных рынках.

«В августе можно ожидать, что котировки Urals будут торговаться в диапазоне $65–75, причем вероятность роста котировок от текущих уровней значительно выше коррекции и просадки», — отметил он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что ценообразование Urals пробило установленный Западом потолок стоимости, который был определен на уровне $60 за баррель. Политическое и информационное давление на российских нефтедобытчиков, ослабевает, добавил он. Кроме того, российский рубль стал более защищенным от волатильности сырьевого рынка. Как объяснил экономист, прежде корреляции рубля и нефти способствовали иностранные финансовые спекулянты, скупающие российскую валюту при росте сырья, теперь в стране нет нерезидентов, а банки РФ под санкциями.

«Текущая ситуация наглядно демонстрирует, что искусственные политические ограничения не в силах справиться с формулой ценообразования на мировом рынке. Снижение дисконта выровняет платежный баланс, а стоимость акций российских публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в августе могут вырасти еще на 2–3% до начала незначительной коррекции», — подчеркнул Лобода.

Ранее, 27 июля, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что российская нефть остается востребованной и она конкурентоспособна почти при любом уровне рыночных цен.

16 июня Шульгинов в интервью «Известиям» на ПМЭФ рассказал, что некоторые страны значительно нарастили покупку нефти и нефтепродуктов из РФ. По его словам, от качественного нефтепродукта из России мало кто отказывается.