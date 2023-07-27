Министр энергетики Шульгинов назвал недооцененной текущую цену нефти

Уровень текущих цен на нефть во многом зависит от спекулятивных факторов и не соответствует балансу спроса и предложения, заявил 27 июля в преддверии саммита Россия — Африка министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Средняя цена Brent в первом полугодии — $79,7. При этом фундаментально нефть недооценена — нынешний уровень цен напрямую не соответствует балансу спроса и предложения на рынке, а во многом зависит от спекулятивных факторов. Российская нефть остается востребованной, она конкурентоспособна почти при любом уровне рыночных цен», — сказал он ТАСС.

Шульгинов добавил, что по мере ускорения импортозамещения эффективность разработки месторождений будет расти.

Второй саммит Россия — Африка состоится 27-28 июля в петербургском «Экспофоруме». Параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форумы.

23 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media писала, что Россия одержала победу на мировых сырьевых рынках в последние дни, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом. По подсчетам Argus Media, цена на флагманский сорт нефти Urals впервые превысила $60 за баррель.

Ранее, 16 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума министр Шульгинов заявлял, что Министерство энергетики России считает реальным поддерживать цену нефти в районе $80 за баррель. Он отметил, что добыча нефти и конденсата в России в этом году будет примерно на 20 млн т ниже показателя 2022 года.