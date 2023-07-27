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Министр энергетики Шульгинов назвал недооцененной текущую цену нефти

Глава Минэнерго Шульгинов: нынешний уровень цен напрямую не соответствует балансу спроса и предложения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Уровень текущих цен на нефть во многом зависит от спекулятивных факторов и не соответствует балансу спроса и предложения, заявил 27 июля в преддверии саммита Россия — Африка министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Средняя цена Brent в первом полугодии — $79,7. При этом фундаментально нефть недооценена — нынешний уровень цен напрямую не соответствует балансу спроса и предложения на рынке, а во многом зависит от спекулятивных факторов. Российская нефть остается востребованной, она конкурентоспособна почти при любом уровне рыночных цен», — сказал он ТАСС.

Шульгинов добавил, что по мере ускорения импортозамещения эффективность разработки месторождений будет расти.

Второй саммит Россия — Африка состоится 27-28 июля в петербургском «Экспофоруме». Параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форумы.

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23 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media писала, что Россия одержала победу на мировых сырьевых рынках в последние дни, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом. По подсчетам Argus Media, цена на флагманский сорт нефти Urals впервые превысила $60 за баррель.

Ранее, 16 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума министр Шульгинов заявлял, что Министерство энергетики России считает реальным поддерживать цену нефти в районе $80 за баррель. Он отметил, что добыча нефти и конденсата в России в этом году будет примерно на 20 млн т ниже показателя 2022 года.

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