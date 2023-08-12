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В Сирии двое военных погибли при попытке террористов прорвать линию обороны

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Фото: Global Look Press/XinHua
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В Сирии двое военных погибли, когда террористы попытались прорвать первую линию обороны в провинции Латакия. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе населенного пункта Аль-Хаттур-Тахтани провинции Латакия группой боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) численностью до 10 человек при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва передней линии обороны правительственных войск САР», — сказал он.

По словам Кулитя, нападение было отражено. Сирийским военным удалось удержать позиции, однако в столкновении погибли двое военнослужащих.

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Ранее, 10 августа, сообщалось, что летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Кроме того, за сутки со стороны коалиции также было зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА, отметили в ЦПВС.

9 августа сообщалось о 12 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии со стороны коалиции. Нарушения были зафиксированы также в районе Эт-Танф.

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