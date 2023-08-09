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Беспилотники коалиции во главе с США 12 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force
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Авиация возглавляемой США международной антитеррористической коалиции за сутки 12 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии. Об этом в среду, 9 августа, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», — сказал Кулить.

По его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C.

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Ранее, 7 августа, БЛА коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России около города Ракки и над Средиземным морем. За сутки было зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации.

До этого, 5 августа, ЦПВС сообщил о 14 нарушениях протоколов деконфликтации за сутки, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Также в районе зоны Эт-Танф было зафиксировано 16 нарушений.

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