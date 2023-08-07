Реклама
Прямой эфир
Экономика
Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня
Мир
Режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Фридкин умер в возрасте 87 лет
Происшествия
Поселок в Горловке частично обесточен из-за обстрела ВСУ
Общество
Кравцов рассказал о роли новых учебников истории в борьбе с фейками
Спорт
Футболист Неймар летом намерен уйти из ПСЖ
Мир
В Одесской области для отдыхающих откроют морские пляжи
Наука и техника
Опубликовано видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Интернет и технологии
Почта Mail.ru запустила новый домен
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 95 рублей
Общество
Умер российский художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Мир
Пекин заверил Москву в беспристрастной позиции по Украине
Мир
Адвокат бывшего премьера Пакистана пожаловался на условия его заключения
Политика
РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»

Беспилотники возглавляемой США коалиции опасно сблизились с Су-35 РФ в Сирии

0
Фото: ТАСС/EPA/Airman 1st Class William Rio Rosado
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) возглавляемой США международной антитеррористической коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России около города Ракки и над Средиземным морем. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили на брифинге в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС).

«6 августа в 10:00 в районе города Ракка зафиксировано опасное сближение двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 и LEAP коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 м по дальности. Также 6 августа в 10:49 над акваторией Средиземного моря зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 150 м по дальности», — сказано в сообщении.

Летчики ВКС России продемонстрировали высокий уровень профессионализма, избежав столкновения с БЛА «коалиции».

Также отмечается, что за сутки было зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации.

Стратегия неизменна: американцы вновь усиливаются в Сирии
Для чего Вашингтон наращивает численность гарнизона и перегруппировывает лояльные силы

Ранее, 5 августа, ЦПВС сообщил о 14 нарушениях протоколов деконфликтации за сутки, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в районе зоны Эт-Танф было зафиксировано 16 нарушений.

3 августа в Сирии также было зафиксировано 14 нарушений протоколов деконфликтации со стороны международной коалиции во главе с США.

До этого, 29 июля, сообщалось, что за 2023 год международная коалиция во главе с США допустила более 20 опасных сближений с российскими самолетами в небе над Сирией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023