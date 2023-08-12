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Промоутер Гаджиев назвал поединок Дацика и Томпсона скрытым реваншем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Боксерский поединок между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» подразумевает под собой скрытый реванш. Такое мнение высказал 12 августа «Известиям» глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев.

«Все поклонники знают, что здесь такой скрытый реванш, потому что Томпсон нокаутировал Олейника. Дацик сейчас подрядился брать реванш, скажем так, за нас за всех», — поделился он.

Однако Дацику будет тяжело одолеть соперника, поскольку он — «боец первого раунда», а Томпсон подготовлен физически очень хорошо, считает Гаджиев.

«Не надо думать, что он (Дацик) сейчас выйдет и вот эту свою правую даст и Томпсон рухнет, — нет, здесь такого не будет. Томпсон на самом деле физически очень хорошо готов», — заявил он.

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Ранее, 10 августа, «Известия» показали подготовку Дацика и Томпсона к предстоящему бою. Российский спортсмен отрабатывает технику, не выходя из бассейна, а его оппонент работает над ударами в зале.

5 августа кикбоксер Вадим Апсит сообщил, что заметил улучшение боксерских навыков Дацика перед предстоящим поединком с Томпсоном. Он уверен, что предстоящий бой будет интересным.

Днем ранее российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у российского боксера больше шансов победить, поскольку он в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

18 августа пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.

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