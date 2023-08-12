Конец прекрасной эпохи: как провожали Юлию Борисову и Веру Васильеву

Белые ромашки, алые розы, венки, цветы и слезы. В Москве простились с народными артистками СССР Юлией Борисовой и Верой Васильевой. Гранд-дамы отечественного искусства родились в один год. Прослужили в театре 75 лет, храня верность родным сценам, ушли с интервалом в один день и упокоились на Новодевичьем кладбище. «Известия» побывали на прощании с легендами .

Жизнь ради зрителей

С Верой Васильевой прощались в Театре сатиры. Открытый гроб в бело-розовых цветах, множество венков, приспущенные государственные флаги. Телеграмма-соболезнование от президента России Владимира Путина. Струнный квартет негромко играет Рахманинова, Баха, Чайковского. На экране кадры из документального фильма «Вера». Вся творческая палитра актрисы — от милых простушек до царственных аристократок .

Три месяца назад, 8 мая, она выходила на эту сцену в спектакле, посвященном Анатолию Папанову . В память о его фронтовом прошлом читала «Балладу о матери» Андрея Дементьева, длинную и по эмоциям запредельную . Читала на одном дыхании, всматриваясь в зал, словно предчувствуя, что прощается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Президент театра Александр Ширвиндт в момент скорби не изменил привычному юмору.

«Много мы с ней играли в разных спектаклях, много я ей там изменял, к счастью, в жизни это не удалось , — сказал народный артист. — Более 60 лет рядом. Это, конечно, срок. Она — подруга, партнерша, наставница в высоком смысле — не от слова «наставление», а от желания помочь и чтобы рядом были люди и театр, соответствующие ее мировоззрению. Панихидные слова — фундамент, значение — замечательные, но ничего не объясняют. Важно то, что пока существовала Вера, была надежда на долголетие, на необыкновенную сохранность — и духовную, и физическую. Эталон крайне редок во всех сферах жизни, но Вера была эталоном . До встречи, Верочка, любимая».

Худрук театра Сергей Газаров напомнил, что большинство присутствующих в этом зале еще не родились, когда Вера Васильева уже была звездой .

«Мы жили рядом со звездой, — подчеркнул он. — По жизни она пронесла счастье работать. Ни одно событие мимо нее не проходило. Всегда элегантная, подтянутая, другой я ее не видел и не представляю» .

Александр Ширвиндт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, что судьба народной артистки — это судьба города . Ведущий церемонии Юрий Васильев говорил о ее свете, милосердии и потрясающем для актрисы качестве — самоиронии . Полномочный представитель президента Михаил Швыдкой — о божьем даре . Народный артист Максим Аверин — об ангеле-хранителе, берегущем отныне Театр сатиры . Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий — об актрисах, определявших смыслы театральных пространств, и о том, что мы, нынешние, и пониже, и пожиже, а как дотянуться до них — непонятно. И все как один славили красоту Веры Кузьминичны .

« Она всегда повторяла слова Татьяны Ивановны Пельтцер: нужно выглядеть хорошо, чтобы не оскорблять зрителей своим видом. Жила она ради зрителей» , — поделилась приемная дочь актрисы Дарья Милославская.

И поблагодарила за то, что у Веры Кузьминичны была такая прекрасная, счастливая и долгая жизнь.

Сергей Газаров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Под финал прощания, как на хорошем спектакле, пришедших ожидало озарение-потрясение. На сцену вышла соученица Веры Васильевой по Московскому городскому театральному училищу заслуженная артистка России Ирина Кострова, недавно отметившая 100-летие, и прочла из Евтушенко — «Не люди умирают, а миры». А потом была долгая овация в память светлого мира актрисы . Спасибо, Вера Кузьминична.

И роль, и памятник

« Последней просьбой Юлии Константиновны Борисовой было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи », — сообщил в день ее кончины директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. Не случилось ни речей, ни венков, ни выноса гроба на Арбат под аплодисменты . Тем не менее вахтанговцы с актрисой простились, даже в час скорби оправдав звание театра-праздника.

На Арбате принято устраивать уличные фотовыставки — прохожие гуляют, смотрят, просвещаются. Самой популярной в эти дни стала вахтанговская экспозиция. Вместо привычных афиш на фасаде разместили фотографии Юлии Борисовой в спектаклях. В театре она прослужила 75 лет , было из чего выбирать.

Юлия Борисова в фильме «Посол Советского Союза» Фото: Мосфильм

Люди подходят, кладут цветы — узорчатые чугунные ограждения в проемах как будто для них и предназначены. У фонтана «Принцесса Турандот» тоже цветы. Позолоченная женская фигурка под балдахином — и роль, и памятник. Поставлен фонтан в память легендарного спектакля и его первой исполнительницы Цецилии Мансуровой, но теперь, можно сказать, и в память Борисовой тоже. Она успела отметить 100-летие постановки . Пожилая женщина кладет к одному из портретов белые ромашки. Спрашиваю, знает ли она о том, что актриса больше всего любила белые цветы. Отвечает — нет, не знает, так совпало. И вообще она не театралка, кино предпочитает. А Борисову любит с детства — «Посол Советского Союза» не помнит сколько раз смотрела .

Несгибаемая Елена Кольцова, светило отечественной дипломатии, — одна из немногих ее киноролей. В двух шагах от портретной галереи — высотка МИДа, обитатели которой актрису помнят и чтут . Еще одну знаменитую кинороль Юлии Константиновны в эти дни вспомнили в Доме Вахтангова во Владикавказе. Кирилл Крок запостил фото: в арт-кафе притушен свет, на экране крупный план красавицы Настасьи Филипповны. А у входа посетителей встречает портрет улыбающейся Юлии Константиновны и охапка алых роз .

Юлия Борисова в спектакле Театра Вахтангова «Возьмите зонт, мадам Готье!» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Кстати, Дом Вахтангова, который за три месяца существования уже стал значимым культурным центром Северной Осетии, тоже можно считать памятником актрисе. Без нее его бы не было. В начале 1980-х обветшавшее строение хотели снести, но вмешалась Юлия Борисова, приехавшая с театром на гастроли . На поклонах «Принцессы Турандот» она, расплакавшись, призвала всех неравнодушных сохранить реликвию. К народной артистке прислушались, и дом таки дожил до реконструкции .

Актриса никогда не давала интервью. Всё, что хотела о себе сказать, сказала на сцене . Но о друзьях-коллегах говорила с удовольствием. «Известиям» повезло. Юлия Константиновна написала для нас замечательные эссе к юбилейным датам Римаса Туминаса и Михаила Ульянова .

В последнем есть такие строки: «Смыслом жизни Ульянова был театр. Театр в самом широком смысле этого удивительного явления. Театр, как живой организм, который родившись, должен жить и развиваться, преодолевая все болезни, свойственные и людям, и стране, его создавшей. Душа Михаила Александровича болела, боролась за театр, конечно, в первую очередь за наш родной театр, и этим поддерживала его слабеющие физические силы» .

Поменяем Ульянова на Борисову. Выходит, это она и о себе сказала.