Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области

В Калининградской области 12 августа потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.



Истребитель рухнул в безлюдной местности.



«12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30», — сказано в сообщении.



Уточняется, что самолет летел без боекомплекта.

По данным Telegram-канала «112», истребитель рухнул в Черняховском районе. Перед падением самолет пошел на снижение, затем раздался хлопок в воздухе, Су-30 накренился и упал.

По информации источника «Известий», самолет практически сгорел полностью, обломки находятся в радиусе 100 м.

Ранее, 17 июля, сообщалось о падении самолета Су-25 в Азовское море. Предварительной причиной крушения в пресс-службе Южного военного округа назвали отказ двигателя. Позже глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик заявил, что пилот воздушного судна погиб.